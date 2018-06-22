İzmirli farkını gösterdi. Miting sonrası meydanı pırıl pırıl bıraktı

Türkiye'nin "en medeni" kenti İzmir, bu farkını dün akşam bir kez daha gösterdi. İzmirli miting sonrası meydanı temizledikten sonra evine gitti

İzmirli farkını gösterdi. Miting sonrası meydanı pırıl pırıl bıraktı
22 Haziran 2018 Cuma 10:06

Türkiye'nin "en medeni" kenti İzmir, bu farkını dün akşam bir kez daha gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı  Adayı Muharrem İnce'nin milyonlarca İzmirliyi bir araya getiren büyük mitingi sonrasında Gündoğdu Meydanı ve Kordon, çevre hassasiyeti yüksek duyarlı İzmirlilerin örnek imecesiyle kısa süre içinde pırıl pırıl oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışması öncesinde, alanda dağıtılan ya da yanlarında getirdikleri çöp torbalarıyla "mıntıka temizliğine" girişen her yaştan İzmirli, her dönemde çağdaşlığın kenti olan İzmir'in  farkını bir kez daha göstererek adeta herkese "medeniyet dersi" verdi.

Miting kalabalığının dağılmasından sonra alana giren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, doldurdukları çöp poşetlerini belli noktalarda toplayarak örnek bir iş yapan İzmir'in duyarlı insanlarına teşekkür etti. Büyükşehir ekipleri, miting öncesinde ve sırasında, atıkların ambalajlanması için vatandaşlara 50 bin adet çöp poşeti dağıttı.
 

Etiketler; #izmir #izmir miting #izmir miting temizlik
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