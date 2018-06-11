İzmirli gençler İzmir için yarışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuruluşunun 150. yılı nedeniyle sadece "İzmirli gençlerin" katılacağı bir yarışma düzenledi. “İzmir’in 150 Yıllık Yerel Tarihine Genç Bakış” adlı yarışma hem yazılı ve sözlü hem de işitsel ve görsel alanlardaki eserleri kapsıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in 150 yıllık tarihine ışık tutan bir yarışma düzenliyor. “İzmir’in 150 Yıllık Yerel Tarihine Genç Bakış” isimli yarışma, genç kuşakların İzmir’in tarihine olan ilgisini arttırmak, gençlerin bakış açılarıyla İzmir tarihini oluşturan çeşitli olgu ve olayların yorumlanmasını sağlamak, bugüne kadar bilinmeyen yeni bilgilerin ortaya çıkması için platform oluşturmak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gençler arasında kültürel bağlantılar kurmayı amaçlıyor. Çeşitli kategorilerde üretilecek eserlerle gerçekleştirilecek yarışma, 14-18 ve 19-24 yaş aralığındaki İzmirli (doğum yeri veya ikamet yeri olarak) tüm gençlerin katılımına açık olacak. Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Ekim 2018.

Kent belleğine katkı

Yarışmada yerel tarih ayrıntılarının konu alınması ve eserlerin özgün olması esas alınıyor. Bugüne kadar bilinmeyen, ele alınmamış bir konunun ele alınması ve yeni bir bilginin ortaya çıkması amaçlanıyor. Katılımcılar çalışmalarını mekan, olay, kamu hizmetleri, kurum, sektör, meslek ve yakın çevre (mahalle, semt, sokak) tarihi gibi konular üzerine de yapabilirler; aile öyküleri, göç hikayeleri, kent ya da toplum yaşamına dokunan bir kişinin tarihi, kentlilerin günlük hayatlarında önemli yer tutan unsurların tarihi gibi küçük ölçekli konularla da ilgilenebilirler. Yarışmayla elde edilmesi düşünülen sonuçlardan birisi de mikro tari h çalışmalarıyla kent belleğine katkı yapmak, ayrıntıların tarihini keşfetmek, parçalı tarih anlatılarıyla İzmir’in tarihini zenginleştirmek olduğu için, önceden çalışılmamış özgün konuların ele alınması amaçlanıyor. Yarışmaya yazılı, sözlü, işitsel, görsel alanlarda üretilecek yaratıcı, özgün eserlerle katılınabilir.

Bu yarışma kaçmaz

Yarışmada, her iki kategori için 1 Başarı Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülü olmak üzere 6’şar ödül verilecek.1. Kategori: 14-18 yaş grubu birincilik ödülü 8.000 TL, mansiyon ödülleri (5 eser): 2.000 TL olacak. 2. Kategori: 19-24 yaş grubu birincilik ödülü 10.000 TL, mansiyon ödülleri (5 eser): 2.500 TL olacak. Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar http://izmirintarihinisenyaz.izmir.bel.tr/&nbs p; adresinden daha detaylı bilgi edinebilir.

Seçici Kurul Üyeleri

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İzmir’in 150 Yıllık Yerel Tarihine Genç Bakış” yarışmasının jürisi şu isimlerden oluşuyor: Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Yrd. Doç. Dr. Erkan Serçe, yazar Gökhan Akçura, Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Prof. Dr. Gülseren Şendur Atabek, Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Fırat Kutluk, Yaşar Üniversitesi/Grafik Tasarım Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Bölümü Prof. Dr. Mümtaz Sağlam, Dokuz Eylül Üniversitesi Grafik Böl&uum l;mü Öğr. Gör. Ömer Durmaz, Yazar, ODTÜ Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uygur Kocabaşoğlu, Yaşar Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü Öğr. Gör. Tahir Ün ve Yazar, Eleştirmen Vecdi Sayar.

İzmir Belediyesi 1868'de kuruldu

İzmir, tarih boyunca önemli bir merkez olmasının yanı sıra çok kültürlü sosyal dokusuyla, ülkemizdeki belediye örgütlenmesinin ilk olarak başlatıldığı kentlerden oldu. İzmir Belediyesi, kurulduğu 1868 yılından itibaren kentteki önemli dönüşümlere öncülük etti, kent yaşamının gerektirdiği her türlü kamusal hizmeti üretmek için çalıştı. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, bir yangın yerine dönüşen İzmir’in imarı ve yeniden yapılanması İzmir Belediyesi’nin çalışmalarıyla gerçekleşti. İzmir’in tarihiyle, İzmir Belediyesi’nin tarihi 150 yıl boyunca iç içe geçti. Bu tarihsel misyona uygun olarak, İzmir B üyükşehir Belediyesi bugün de kente öncülük etmekte, İzmir’i geleceğe hazırlamakta.