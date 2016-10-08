İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği fırsatları hakkında bilgi vermek amacıyla 2012 yılında kurduğu EURODESK temas noktaları aracılığıyla, bugüne kadar 4 bin 742 kişiye ulaştı.



Türkiye'de Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen EURODESK Temas Noktası'na 2012 yılında akredite olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tarihten itibaren gençlere, kamu kurumlarına, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara Avrupa fırsatları, AB eğitim ve gençlik programları (Erasmus+), proje yazım teknikleri hakkında çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenleniyor.







İzmir’e özel teşekkür



İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği (AB) Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan EURODESK bilgilendirme ekibi, yaz döneminde yoğunluğundan dolayı sahil şeridinde yer alan Dikili, Aliağa, Foça, Seferihisar, Urla, Çeşme, Karaburun, Menderes ve Selçuk'ta 250'den fazla gence Avrupa'da eğitim ve çeşitli projelere katılma konusunda bilgi vererek sorularını yanıtladı. Etkinliklerde daha çok AB eğitim ve gençlik programları (Erasmus+), proje başvurma süreci, gençlere yönelik Avrupa ülkelerindeki diğer fırsatlar proje yazım teknikleri, CV hazırlama teknikleri, AB'de eğitim gibi konularda bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Bilgilendirme çalışmalarının diğer ilçelerde de önümüzdeki süreçte devam edeceği bildirildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu başarılı çalışmalardan dolayı 27 Eylül 2016 tarihinde, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirildi.





Bilgi almak isteyen gençlere kolaylık



Telefonla soru sormak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü'nün 293 10 76 numaralı telefonuna başvurabilir. Facebook üzerinden ulaşmak isteyenler için ise adres, http://www.facebook.com/eurodeskizmir





Eurodesk Nedir?



EURODESK, gençler için Avrupa'da eğitim ve faaliyetlere katılma fırsatları hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı olarak biliniyor. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından, gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlarına ise EURODESK Temas Noktaları adı veriliyor.



EURODESK ulusal koordinatörler ve 1500'den fazla yerel ve bölgesel ortağın içinde olduğu bir ağ. 30'dan fazla ülkede, gençlere aşağıda belirtilen hizmetleri sunuyor:



- Telefon, ziyaret, e-posta, faks yolu ile ücretsiz soru yanıtlamak,



- Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetlerinde bulunmak,



- Yayınlar ve kaynaklar sağlamak ve dağıtmak,



- Eğitimler, konferanslar, seminerler düzenlemek,



- Avrupa bilgilerine internet erişimi sağlamak,



- Eğitim ve destek hizmetleri sunmak.



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