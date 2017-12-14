İzmirli girişimcinin 'rüşvet' sözlerine iki açıklama!

İzmirli İbrahim Erkarakaş, dün biri girişimcilik hikayesi ile gündeme gelmişti. Erkarakaş, kahveyi sokağa taşıma hayali ile yola çıkmış ancak sürekli engellerle karşılaştığını söylemişti. Belediyeleri rüşvet konusu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erkarakaş, konuyla ilgili Twitter hesabından yeni açıklama yaptı

Özlem Çimen- İzmirli İbrahim Erkarakaş, dün gündeme gelmiş ve çokca konuşulmuştu. Erkarakaş,



93 model bir minibüsü yürüyen kahve dükkanına çeviren Erkarakaş, ancak bir türlü belediyelerle konu ile ilgili onay alamadığını anlatmıştı.



Erkarakaş bir tweetinde, “'Rüşvet veriyorlar görmezden geliyorlar. Sen de ver seni de görsünler'” dediler. “Ben rüşvet vermem. Zaten işi kurmadan bir ton vergidir, odur budur aldınız para kalmadı. Ayrıca kaçak göçek iş yapmıyorum ne rüşveti vereceğim. Böyle mi destekliyorsunuz gençleri falan filan” dedim. Onlarda ‘haklısın’ dediler ve dilekçemi verdim." cümlelerini kullanmıştı.



Bu cümleler üzerine belediyelerin rüşvet aldığı iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından hem de Erkarakaş'tan yeni açıklama geldi.





İzmir Büyükşehir'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İbrahim Erkarakaş adlı hemşehrimizi sosyal medyada yayınladığı iddialar üzerine bugün misafir ettik. Belediyelerin yasa belirleyen değil, yasaları uygulamakla sorumlu kamu kurumları olduğunu, talebinin “yasal olarak uygun bulunmadığı” için olumsuz sonuçlandığını anlattık.



Şiddetle reddettiğimiz rüşvet iddiaları ile ilgili kendisinin beyanı “ İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde böyle bir durumla karşılaşmadım” şeklindedir.

İzmir Büyükşehir ailesi olarak bize aktardığı bu beyanını kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz." denildi.



Bunun üzerine İbrahim Erkarakaş da hesabından bir açıklama yaparak, "Selamlar dostlar, yazdığım gibi İBB nin benden rüşvet talebi olmadı, diğer ilçe belediyeleri ve zabıtaların rüşvet verirsen yaparsın söylemleri ile karşılaştım sadece. Bunları da kendilerine belirttim. Sevgiler" açıklaması yaptı. - İzmirli İbrahim Erkarakaş, dün gündeme gelmiş ve çokca konuşulmuştu. Erkarakaş, Twitter hesabından attığı tweetlerle yapmak istediği iş için önüne çıkan engellerden bahsetmişti.93 model bir minibüsü yürüyen kahve dükkanına çeviren Erkarakaş, ancak bir türlü belediyelerle konu ile ilgili onay alamadığını anlatmıştı.Erkarakaş bir tweetinde, “'Rüşvet veriyorlar görmezden geliyorlar. Sen de ver seni de görsünler'” dediler. “Ben rüşvet vermem. Zaten işi kurmadan bir ton vergidir, odur budur aldınız para kalmadı. Ayrıca kaçak göçek iş yapmıyorum ne rüşveti vereceğim. Böyle mi destekliyorsunuz gençleri falan filan” dedim. Onlarda ‘haklısın’ dediler ve dilekçemi verdim." cümlelerini kullanmıştı.Bu cümleler üzerine belediyelerin rüşvet aldığı iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından hem de Erkarakaş'tan yeni açıklama geldi.İzmir Büyükşehir'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İbrahim Erkarakaş adlı hemşehrimizi sosyal medyada yayınladığı iddialar üzerine bugün misafir ettik. Belediyelerin yasa belirleyen değil, yasaları uygulamakla sorumlu kamu kurumları olduğunu, talebinin “yasal olarak uygun bulunmadığı” için olumsuz sonuçlandığını anlattık.Şiddetle reddettiğimiz rüşvet iddiaları ile ilgili kendisinin beyanı “ İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde böyle bir durumla karşılaşmadım” şeklindedir.İzmir Büyükşehir ailesi olarak bize aktardığı bu beyanını kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz." denildi.Bunun üzerine İbrahim Erkarakaş da hesabından bir açıklama yaparak, "Selamlar dostlar, yazdığım gibi İBB nin benden rüşvet talebi olmadı, diğer ilçe belediyeleri ve zabıtaların rüşvet verirsen yaparsın söylemleri ile karşılaştım sadece. Bunları da kendilerine belirttim. Sevgiler" açıklaması yaptı.