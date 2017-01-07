İzmirli güne karla başladı, İZBAN seferleri durdu

İzmir'de iki gündür etkili olan sağanak yağış bu sabah saatlerinde yerini kara bıraktı

İzmirli güne kar yağışıyla başladı. İzmir'de kar yağışı sadece yüksek kesimlerde değil kent merkezine yakın yerlerde de görüldü. Sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı daha sonra yerini karla karışık yağmura bıraktı.



Kar yağışı en çok yüksek kesimlerde etkili oldu. İzmir-Manisa Karayolu'nun Sabuncubeli mevkiinde ve Bornova'nın Evka-4, Evka -3 Mahallerinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçleşti.







Hem karayolları ekipleri hem de belediye ekipleri kara karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yaptılar.









İZBAN SEFERLERİ DURDU



Kar nedeniyle Menemen-Aliağa arasında sefer yapan İZBAN seferleri durdu. Alınan bilgiye göre makasların donması nedeniyle seferler yapılamadı.