İzmirli güne karla uyandı. Bazı yerlerde okullar tatil

İzmirli sabah güne kar yağışı ile başladı. Kar nedeniyle birçok aksilik yaşandı

İzmirli güne kar yağışıyla başladı. Kar nedeniyle birçok vatandaş işine gitmekte zorluk çekti. Bazı bölgelerde otobüsler çalışmadı. İşyerlerine taksi ile gitmeye çalışan bazı vatandaşlarda da 'taksiler çalışmıyor' yanıtını aldı.



Metroya bir nebze yakın olan vatandaşlar çözümü yollara dökülmekte buldu. Bazı yerlerle öğrenci servisleri de öğrencileri almaya gidemedi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çocuklarını okula götürmeye çalıştı.







OKULLAR TATİL



İzmir'de kar nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi.



Alınan bilgiye göre, Kiraz'ın İğdeli, Taşlıyatak, Ovacık, Sarısu, Yeniköy, Karaburç, Ceritler mahallelerinde buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.



Böylece daha önce eğitime ara verildiği açıklanan Karaburun, Bergama, Urla ve Tire'den sonra İzmir'de eğitime ara verilen ilçe sayısı 5'e yükseldi.



