İzmirli iş kadını, sokak köpeklerine annelik yapıyor

İzmirli mühendis ve iş kadını Itır Faat, yaz aylarında haftada 3 gün, kış döneminde ise 5 gün köpeklere yiyecek hazırlayıp hasta olanlarla ilgilenerek onlar için yaşamla ölüm arasında köprü oluyor

Itır Faat'ın küçüklüğünde evlerine alınan bir muhabbet kuşuyla edindiği hayvan sevgisi gün geçtikçe büyüdü.



Jeoloji mühendisi olup ailesinin şirketinde görev alan Faat, Kısıkköy'deki iş yerine giderken gördüğü sahipsiz, hasta ve sakat köpekleri beslemeye başladı.



Kış aylarında haftanın 5 günü, yaz günlerinde ise en az 3 günü kilolarca yiyecek hazırlayan Faat, et, kemik, kuru mama veya ekmekten oluşan menüsüyle beraber Kısıkköy Sanayi Sitesi'nin arkasındaki boş arazilerin yolunu tutuyor.



Hayvansever dostlarını tanıyan sahipsiz köpekler de Itır Faat'ın aracını görür görmez heyecanlanmaya, oyunlar oynamaya başlıyor.



Faat, heyecanla arabanın peşinden koşan köpeklere 3-4 mıntıkada mama bırakıyor, her biriyle tek tek ilgileniyor, başlarını okşuyor, oyun oynuyor. Hasta köpekleri veterinere götüren Faat, tedavi masraflarını üstleniyor.



Hepsini kurtarmak istiyor



Faat, Kısıkköy'de 3 yıl önce ilk karşılaştığı zaman sahipsiz köpeklerin ölmek üzere olduğunu belirterek, o an onların bakımını görev edindiğini ifade etti.



Bakımını üstlendiği köpek sayısının bazı dönemlerde artış gösterdiğine değinen Faat, şunları anlattı:



"Kış aylarında aracımızı karşılayan köpek sayısı 30-40'ı aşıyor. Korna sesini de aracı da tanıyorlar. Aralarında sadece sağlıklı köpekler yok, terkedilmiş ya da sakat olanlar da var. 3 yıldır burada çok yavru büyüttük, çok hayvan telef de oldu. Yeri geldi kendi imkanlarımızla onları veterinere götürdük, çok fazla sayıda hayvanı tedavi de ettirdik."



Faat, sahipsiz köpeklerden hiç korkmadığını, bakım ve oyun sırasında hiçbir hayvanın kendisine zarar vermediğini dile getirerek bazı insanların bölgeye bakmak istemedikleri yavruları bıraktığını kaydetti.





Bir projesi var



Köpeklerin sadece gıda masrafı için ayda bir asgari ücret ödediklerini ifade eden Faat, maliyetin sağlık giderleriyle yükseldiğini aktardı.



Faat, mevcut barınaklarda hayvanlar için sağlanan yaşam şartlarının iyi olmadığını, bu nedenle sahipsiz köpeklerin barınaklara alınmasına karşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Hayvanları çok seviyorum, keşke hepsini kurtarabilsem. Hepsini yaşatacak bir model hayal ediyorum. Elektrik ya da su faturalarına yansıyacak çok küçük bir rakamla tüm şehirlerde kalite standardı yüksek barınaklar kurulabilir diye düşünüyorum."



Köpeklerle ilgilendiği sırada çevreden çok farklı tepkiler aldığını, bazılarının alkışlarla destek verdiğini bazılarının da "Bu köpekleri neden besliyorsunuz." diyerek kızdığını aktaran Faat, olumsuz eleştirileri dikkate almadığını ve dostlarıyla ilgilenmeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.