İzmirli işadamı, ağaç budarken düşüp öldü

İzmir’in tanınmış işadamlarından, Danacı Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı 70 yaşındaki Ahmet Danacı, evinin bahçesindeki bekçi kulübesinin üzerinde ağaç budadığı sırada dengesini kaybedip yere düşerek yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova’nın Çiçekli Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi. İzmir’de tanınmış ayakkabı üreticilerinden, Danacı Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Danacı, evinin bahçesindeki ağaçları budamak için, bekçi kulübesinin üzerine çıktı. Ağaçları budayan Danacı, dengesini kaybederek yere düştü. Danacı’nın düştüğünü gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Danacı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Danacı’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



İşadamı Ahmet Danacı, Işıkkent Merkez Camii’nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.