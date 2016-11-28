İzmirli işadamı Mehmet Baysak, kalp krizinden öldü

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 67 yaşındaki Mehmet Baysak vefat etti

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Baysak'ın cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Hatay'daki Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Urla Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1949'da doğan Mehmet Baysak, 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1974'te Terbay İnşaat Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kurucuları arasında yer alan Baysak, evli ve iki çocuk babasıydı.