İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2006 yılından bu yana sürdürdüğü "Kent ve Körfez Gezileri" yeniden başladı.

Artan talep üzerine salı ve perşembe olmak üzere haftada iki güne çıkarılan turlar, özellikle uzak semtlerde oturan ve evdeki ağır iş yükü nedeniyle kenti dolaşma fırsatı bulamayan kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bulundukları mahallenin muhtarlığı önünden otobüslerle alınan kadınlar, Sasalı Kent Ormanı'ndaki piknikle başladıkları geziye Doğal Yaşam Parkı ve İnciraltı Kent Ormanı'yla devam ediyor. Program, iki saatlik keyifli bir Körfez turuyla son buluyor.



Etkinliğe katılım, mahalle muhtarlarına yapılan başvurularla oluyor. Araçlarla alınan kadınlar, gezi sonrası tekrar mahallelerine bırakılıyor.



Binlerce kadın sosyal hayata katılıyor



"Kent ve Körfez Gezileri" İzmir'in daha çok kenar semtlerinde yaşayan kadınlara yaşadıkları kenti tanıtmayı amaçlıyor. Bugüne kadar binlerce kadının katıldığı bu geziler sayesinde kadınlar sosyal hayata katılırken diğer yandan da kentlilik bilinci oluşturuluyor. Büyükşehir'in bu organizasyonundan, her ay 1000'e yakın kadın yararlanıyor.









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