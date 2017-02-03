İzmirli kuyumcu, bu notu bırakıp intihar etti

İzmir Konak'ta kuyumculuk yapan İbrahim Gökçe, doğum gününde intihar etti

Olay Konak'ın Eşrefpaşa semtinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Uzun yıllardır Kemeraltı çarşısında kuyumculuk yaptığı öğrenilen 53 yaşındaki İbrahim Gökçe başına tabanca ile ateş ederek intihar etti.



Olay, Gökçe'nin iş yerine gitmemesi ve cep telefonunu da açmamasıyla ortaya çıktı. Gökçe'ye ulaşamayan işyeri çalışanları durumu polise haber verdi. Gökçe'nin evine giden polis, savcılık izni ile kapıyı çilingir yardımıyla açtı ve içeri girdi. İçeriye giren polis, evin salonunda Gökçe'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede Gökçe'nin kendisini başından tabanca ile vurduğu belirlendi. Tabanca Gökçe'nin yanında bulunurken, evde de bir dağınıklığın olmadığı belirlendi.



13 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen Gökçe'nin 2 tane de çocuğunun olduğu belirtildi. Gökçe'nin en son dün akşam bir arkadaşıyla konuştuğu öğrenildi. Gökçe'nin bir süredir Ukrayna vatandaşı olan kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı, onun da bir arkadaşını ziyaret etmek için Antalya'ya gittiği bilgisi verildi.



Gökçe'nin bir süredir maddi sıkıntılarla uğraştığı ve bu yüzden de bunalımda olduğu belirtildi. Gökçe'nin aynı zamanda doğum gününde intihar ettiği ve intihar notu olarak da 'üzgünüm' yazdığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.