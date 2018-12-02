İzmirli lise öğrencileri, Bulgaristan'da 'Plevne Müdafaası' belgeselini çekiyor

İzmir'in Urla İlçesi Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Bulgaristan'ın Plevne kentinde, 'Bir Tarih Araştırması: Plevne Müdafaası' adlı belgesel çekiyor

İzmir'in Urla ilçesi Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi'nden de bir grup öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, Bulgaristan'ın Plevne kentinde öğretmenleriyle birlikte, 'Bir Tarih Araştırması: Plevne Müdafaası' adlı belgesel çekiyor. Tarihi mekanlarda çekimlerinin yapıldığı animasyonlu belgesel, Plevne savunması komutanı Osman Paşa'nın hayatından kesitler sunacak. Bu süreçte elde edilen veriler ve tecrübeler öncelikle Urla'ya bağlı köy okullarında öğrencilere sunulacak, düzenlenecek panellerle çalışmalar paylaşılacak. Projenin amacı abartılı ve sıkıcı bilgilerden uzak olarak, gençlere tarih bilincini aşılamak, bilgiye ulaşmanın zor olmadığı hakkında farkındalık oluşturmak. Geçmişten ders çıkararak geleceği doğru algılamak, tarihte ilgili görmemiş konuları tekrar gündeme getirmek. Gençler arasında tarihi konular üzerinde işbirliği yapabilme becerisini kazandırmak, özelde tarih genelde tüm dersleri animasyonla daha keyifli ve ilgi çekici hale getirmek.

OSMAN PAŞA PLEVNE'DE 5 AY KUŞATMA ALTINDA KALDI

Proje sorumlusu Din Bilimleri öğretmeni Ayşe Nadire Sağol, Plevne'ye, 'Bir tarih araştırması: Plevne Müdafaası' isimli projelerinin belgeselini çekmek için geldiklerini belirterek, "Gazi Osman Paşa ve Plevne askerlerinin burada kahramanca müdafaalarını öğrencilerim ve ben araştırdık. Bu deneyim ve kazanımlarla ülkemizde güzel bir belgesel hazırlamayı düşünüyoruz" dedi.

Tarih öğretmeni Onur Diler, 5 ay süren Plevne kuşatmasında Osman Paşa ve ordusunun çok mağrur bir şekildi büyük zaferler kazandığını belirterek, "Ama gel gör ki, güçlü Rus ordusu karşısında geri çekilmek zorundaydı. Gazi Osman Paşa bu kararı çok zor aldı. Yerli Müslüman halkı da yanına katıp, bu köprüden huruç harekatı yaptı, yani çıkış harekatı yaptı. 10 Aralık 1877'de oldu bu olay. Burada bu ırmakta birçok askerimiz şehit oldu. Bu soğuk havada çoluk, çocuk, büyük bir kargaşa vardı. Bu kanlı ortamda Osman Paşa daha fazla ilerlemeye muvaffak olamadı üstün Rus askerleri karşısında bir nevi yenildiğini kabullendi ve teslim olmak zorunda kaldı. Burada bir anıt olması gerekiyor. Bizleri gurunlandıran, Osmanlı'nın direnişini onurlandıran bir anıt olması gerekiyor. Umarım yakın zamanda bunun planlanması da olur. O zaman Türkiye'den buraya birçok insanın geleceğine ve bu olayı yad edeceğini düşünüyorum. Burası da bizim bir 'Çanakkale'miz." dedi.

'ÇAR'IN OSMAN PAŞA'YA KILICINI İADE ETTİĞİ MÜZE EV BULUNUYOR'

Plevne'de bulunan Panoroma Müzesi ve Rus Çarı ikinci Aleksandar'ın Osman Paşa'ya kılıcını iade ettiği tarihi müze ev de öğrencilerin araştırma noktalarından biri oldu. Öğrenciler daha sonra Plevne'ye yakın tarihi Vit Nehri Köprüsü'nü de inceledi. 10 Aralık 1877'de Osman Paşa'nın yenilgiyi bildirdiği ve binlerce şehidin verildiği tarihi köprü ziyaret edildi. Köprü çevresinde Türk askerleri ve sivillerine adanan bir anıtın bulanmaması öğrenciler arasında üzüntü yarattı.