İzmirli minikler buzda fırtına gibi esti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'nda İzmirli minik sporcular fırtına gibi esti. Şampiyonanın ilk günü 3 kategoride dağıtılan 9 madalyanın 6'sı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. İzmirli sporcularının kazandığı iki altın madalya ise Duru Çimen ve Batu Tasasız'dan geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini üstlendiği Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda yapıldı. Şampiyonada hünerlerini sergileyerek tribündeki seyircilerden bol bol alkış toplayan minik sporcular, buz pateninin geleceği adına olumlu sinyaller verdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin minik sporcuları ise özellikle ilk gün yapılan yarışlarda büyük başarı elde etti. Üç kategoride kürsüye çıkan İzmirli patenciler dağıtılan 9 madalyanın 6'sını elde etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyayla gövde gösterisi yaptı.





Duru ve Batu'dan altın



İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara ve Kocaeli'deki toplam 13 kulüpten 84 sporcunun katıldığı yarışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Duru Çimen "D Bayanlar" kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategorideki diğer madalyalar da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularında kaldı. Masal Oran gümüş, Elif Uğural ise bronz madalya kazandı. "C Erkekler"de ise Batu Tasasız altın madalyaya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. "C Bayanlar" kategorisinde de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Derya Taygan ikincilik, Sezen Öztürk üçüncülük kürsüsüne çıktı. Pazar günü yapılan "A Bayanlar" yarışmaları sonunda Selin Uğural 6., Yağmur Ilgun 7. oldu.



