İzmirli o fenomen tutuklandı

İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu

İzmirli o fenomen tutuklandı
16 Ekim 2018 Salı 09:18

İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, iddiaya göre özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra kaydettiği bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Bulut Altuğ, İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ile 'genel ahlaka ilişkin suçlar' kapsamında işlem yapılan Altuğ, bugün sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sosyal medya fenomeni #tutuklama
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