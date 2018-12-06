İzmirli öğrenciler iyilik hareketi başlattı

İzmir'de maddi durumu yetersiz arkadaşlarının defter, kalem, çanta gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için "Askıda defter kalem" kampanyası başlatan öğrenciler, iyilik hareketini İzmir'in dışına taşıyarak hiç tanımadıkları öğrencilerin eğitimine destek oluyor

Eğitim öğretim yılı başında öğrenci ve velilerin talebiyle bir okulda başlayan ve gösterilen ilgi sonucunda il geneline yayılan kampanya kapsamında ihtiyaç fazlası defter, kalem, silgi, boyama kitabı, kalem kutusu, çanta gibi kırtasiye ürünleri her okulda oluşturulan alanlarda toplandı.

Toplanan bağışlar önce o okuldaki, artanları da kentteki başka okullardaki maddi durumu yetersiz çocuklara ulaştırıldı.

Paylaşmanın verdiği mutluluğu daha da büyütmek isteyen öğrenciler, iyilik hareketinin sınırlarını İzmir'in dışına taşıdı. Sosyal medyadaki yardım çağrılarına duyarsız kalmayan çocuklar, ihtiyacı olan okullarla iletişime geçti. Bağışlar İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle başka illere gönderilmeye başlandı.

İlk iyilik köprüsü Van'a

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi yaptığı açıklamada, iyilik hareketinin tamamıyla öğrencilerin başlattığı ve yürüttüğü bir süreç olduğunu, yardımlaşmayı, paylaşmayı bilen çocukların önce kendi okullarındaki sonra da dezavantajlı başka bölgelere yardım eli uzattığını anlattı.

Bir ilkokulda filizlenen kampanyanın kısa sürede il geneline yayıldığını kaydeden Yahşi, bu iyilik hareketini çocuklardaki yardım etme, paylaşma duygularını harekete geçirmesi nedeniyle desteklediklerini söyledi.

Yahşi, anaokulundan liseye her çağdaki öğrencilerin İzmir dışındaki ihtiyaç sahiplerine de duyarsız kalmadığını aktararak, yardım gereken okullarla iletişim kurduklarını, böylece İzmir'den başka illere bir iyilik köprüsü inşa ettiklerini ifade etti.

İlk kargonun Van'a gönderildiğini belirten Yahşi, iyilik köprüsünün daha sonra Muş'la devam edeceğini söyledi.

Ömer Yahşi, ihtiyaç sahibi okulların öğrencilerce bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz de belirlenen okulların kontrolünü yaptıktan sonra bağışları gönderiyoruz. Bir iyilik köprüsü kuruluyor İzmir'den diğer illere. Yardımlaşmanın ne demek olduğunu bu çocuklarımızın kalplerine iyi yerleştirmemiz lazım. Toplum bu şekilde bu çocuklarla daha güzelleşecek. Kardeşlik hukukunun gelişmesi açısından önemli bir proje bu. Hiçbir resmi yazı, talimat yok, hiçbir okul müdürümüzün zorlaması yok. Aslında bizim eğitim anlamında aradığımız budur. Çocuklarımız kendi istekleriyle paylaşmayı hayata geçiriyorsa orada güzel bir eğitimin olduğunu söyleyebiliriz."

"Onlara destek olduğumuz için mutluyuz"

Kampanyaya destek veren özel bir okulun 10. sınıf öğrencisi Melike Kızılcık da kampanyayı öğrendikten sonra okul meclisinde nasıl destek olabileceklerini konuştuklarını ifade etti.

Öncelikle okuldaki diğer arkadaşlarına da duyurduklarını anlatan Kızılcık, "Arkadaşlarımıza destek olduk. Eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Onları eğitimine destek olabileceğimiz için çok mutluyuz." dedi.

11. sınıf öğrencisi Emir Akdaşçi de fazla defter, kalemlerin yanı sıra kitapları da bağışladıklarını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hepimiz aynı şartlarda yaşamıyoruz. Bizlerin kolay eriştiğine bir başkası aynı şekilde erişemeyebiliyor. Bu sebeple onlar için kitap, kalem defter topladık. Umarım en iyi şekilde faydalanırlar. Hiç tanımıyorum gidecek öğrencileri ama okumak, öğrenmek evrensel. Çok mutluyum, gururluyum."