İzmirli öğretmenlerden eğitime yönelik öneriler

İzmir il milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan “E- Dergi” de İzmir ilinde görev yapan öğretmenlerin makale ve araştırma yazılarına yer verildi

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içeresinde birçok başarılı çalışma gerçekleştirilen öğretmenlerin yapmış oldukları proje, etkinlik, sosyal kampanya eğitimde farklı bir bakış açısı oluşturulmasını sağlarken bu kez öğretmeneler eğitim ve eğitim içeriklerini kaleme aldılar.



Birçok farklı konunun ele alındığı “E- Dergi” de İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fuat Uğur hazırlamış olduğu çalışma ile dünyanın önde gelen sorunları arasında yer alan göç konusuna değindi. Göç etmek zorunda kalan çocukların karşılaşmış oldukları zorlukları ve göç etmenin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine değinen Uğur ; ”Gelişim Dönemleri Açısından Göç ve Çocuğun Yaşadığı Sorunlara da yer verdi.



(Fuat Uğur)



Göç eden çocuklarda; ruhsal, davranışsal, duygusal sorunlarla karşılaşıyoruz.



“Literatürde göç yaşayan çocukların ruhsal durumlarını ve göçmen çocukların karşı karşıya oldukları riskleri ortaya koyan birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalardan bazıları, göç yaşayan çocuklarda daha fazla davranış problemleri ve duygusal problemler görüldüğünü bildirmektedir. Bu problemler arasında çoğunlukla daha yüksek anksiyete ve depresyon puanları, düşük benlik saygısı, düşük yaşam doyumu puanları, saldırgan davranışlar gösterme ve suça yönelme, uyum sorunları ve düşük okul başarısı gibi problemler yer almaktadır.”



Göç eden çocukların eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken önemli

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi yapmış olduğu açıklamada; öğretmenlerimiz ülkemizin geleceği adına eğitime imza atan çalışmalar yapıyorlar. Hazırlamış olduğumuz dergide öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu eğitim içerikli yazılara yer verdik. Hazırlamış oldukları yazılar tüm öğrenci, öğretmen ve veliler adına rehber niteliğindedir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutlarım” dedi.



(Ömer Yahşi)



Dergi içeriğinde; Çocuk ve Oyun, Çalışan Anne ve Babaların Çocukla İletişimi, , Çocuk Yetiştirme Sanatı, Sınav Stresi, Eski Köye Yeni Matematik gibi çok farklı konular yer almakta olup okuyucular dergi içeriğine www.izmirmeb.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.