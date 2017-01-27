İzmirli rahat bir yaz geçirsin diye, Büyükşehir ilaçlamada

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz gelmeden sinekle mücadeleyi başlattı. Sadece yazın değil haşere ile 12 ay mücadele kararı alan Büyükşehir, 170 bin noktada düzenli olarak ilaçlama yapıyor. İlaçlama için 329 personel görev alıyor. Ekipler, üreme alanı olarak belirlenen süs havuzları, foseptikler, sulu bodrumlar, çöp konteynerleri ve kanal kapaklarında ilaçlarla larva mücadelesi sürdürüyor.
Yaz mevsimi yaklaşıyor. İzmirli'nin haşerelerden uzak bir yaz geçirmesini hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi de 12 ay boyunca mücadele ediyor. Sivrisinek, kara sinek, fare, hamamböceği gibi haşerelere karşı mücadele eden Büyükşehir, yaz kış üreme bölgelerine ilaçlama yapıyor.
Özellikle sivrisineğin uygun sıcaklığı bulunda her mevsim üreyebildiğini belirten yetkililer, bu nedenle belirlenen alanlara yaz kış yılboyunca ilaçlama yaptıklarını söyledi. Fare ile mücadelede de kemirgenlerin yaşam alanlarına ve yürüme yollarına yemleme yöntemiyle ilaç attıklarını belirten yetkililer, hamamböceğine karşı da kanalizasyon içlerine jel uygulaması yaptıklarını anlattılar. Ayrıca bu kapsamda okullarda, hastanelerde, yurtlarda ve askeri kışlalarda da ilaçlama yaptıklarını belirten yetkililer, 365 gün boyunca mücadelenin sürdüğünü anlattı.
İlaçlama konusunda doğal dengeyi de gözönünde bulundurduklarını belirten yetkililer, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünleri tercih ettiklerini anlatılar.
329 personel, 25 ekip
İzmir Büyükşehir Belediyesi, halen 329 personelden oluşan 25 ekip ve 42 adet sırt ULV cihazı, 7 adet çok amaçlı ilaçlama makinesi, 17 adet araç pulverizatörü, 53 adet araç ile kent genelinde haşerelerin üreme alanlarında periyodik ilaçlama çalışmaları yapıyor.
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