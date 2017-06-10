İzmirli şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

İzmirli şehit aileleri ve gaziler, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. Konuşmasından önce Şırnak'tan gelen acı şehit haberini alan Başkan Aziz Kocaoğlu, 'Başımızdaki terör belasını ancak 80 milyon vatandaşımızla birlikte omuz omuza, kol kola aşabiliriz' dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geleneksel iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazileri ağırladı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen ve 2600 davetlinin bir araya geldiği yemeğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Org. Abdullah Recep, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Atilla Gülan, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hasan Koçyiğit, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Cengiz Fitoz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Doğru, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Halil Taşçı, Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Genel Sekreteri Hüseyin Alaş, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Fatma Akyüz, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Çelik, Kore Barış Elçileri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İzmir Başkanı Muttahar İsmail Kaynakgöz, Şehit Asker ve Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüsniye Karpat ve Türkiye Gaziler Vakfı İzmir Şubesi Başkanı Engin Tunç ile kentin farklı bölgelerindeki şehit-gazi derneklerinin temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.



Teröre lanet

Samimi bir havada gerçeklen iftar yemeğinin ardından davetlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatan savunması için hayatını kaybeden şehitleri anarak şöyle konuştu: Çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Bu ülke için canını seve seve feda eden şehitlerimizin aileleri, vatan savunması için yaralanan gazilerimiz ve yakınları ile bir araya geldiğimiz şu saatlerde, Şırnak'ta iki askerimiz şehit olurken, üç askerimiz de yaralandı. Her konuşmamda da söylediğim gibi bir devletin, bir milletin kendinden, kendi yurttaşından başka dostu yoktur. Başımızdaki terör belasını ancak ve ancak 80 milyon vatandaşımız birlikte omuz omuza, kol kola girerek aşabiliriz. Bunun örneğini Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da verdik" dedi. Ramazan ayını ve gelecek Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Kocaoğlu, vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren şehitlerin aileleri ve gazilere şükran duygularını ilettikten sonra, sözlerini "Dargınların, küslerin barışmasını, birbirimize olan sevgi ve saygının artmasını, ülkemizde huzur içinde yaşamamızı diliyorum" cümlesiyle tamamladı.Gecede Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Recep Doğru, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Halil Taşçı ve Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Alaş, Başkan Kocaoğlu'na teşekkür plaketi ve çiçek verdi.