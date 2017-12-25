İzmirliden deniz ulaşımına tam not!

Filosunu modern gemilerle yenileyen İZDENİZ A.Ş., yolcularla yapılan memnuniyet anketinden “yüksek not” aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 83’ü, Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımındaki hizmet kalitesinden memnun olduğunu dile getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımından sorumlu şirketi İZDENİZ A.Ş., filosuna kattığı modern ve çevreci gemilerle hizmet kalitesini artırdı. Bu hamle, doğrudan İzmirlilerin memnuniyetine yansıdı. Kent içi ulaşımda deniz yolculuğunu tercih eden vatandaşlarla yapılan son anketin sonuçları, İZDENİZ açısından çok olumluydu. Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen ankete katılan yolcuların yüzde 56’sı, verilen hizmetin kalitesini “iyi”, yüzde 27’si ise “çok iyi” olarak değerlendirdi. Böylece İzmirlilerin İZDENİZ hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 83'e ulaştı.



İzmir’in gemileri modern ve güvenli

22 soru yöneltildi

Dört dörtlük kalite

Büyükşehir Belediyesi’nin kullanıma sunduğu karbon kompozit yolcu gemilerinin anket sonuçlarına olumlu etkisi gözlendi. Yeni gemilerin modern donanıma sahip olduğu ve İZDENİZ’in daha profesyonel bir personel yapısına kavuşturularak kurumsal kimliğini sağlamlaştırdığı da anketin ‘görüşler’ bölümünde yer aldı. Ayrıca İZDENİZ’i tercih eden yolcuların güvenirlikle ilgili beklentilerine daha fazla cevap verdiği için deniz ulaşımını tercih ettikleri belirlendi.Anket çalışmaları, yolcularla vapur hattında yüz yüze görüşülerek yapıldı. Arabalı vapur, katamaran ve yolcu motorlarıyla İzmir’de 7 iskeleden seyahat eden 1038 yolcu ile gerçekleştirilen ankette, gemilerin fiziksel durumu ile güvenilirlik, personel davranışı, güven ve empati boyutlarını içeren 22 soru yöneltildi.Yolcu memnuniyetini hızla artıran İZDENİZ, Entegre Yönetim Sistemi'ne geçerek kaliteli ulaşım hizmetini Nisan 2017’de 4 belgeyle tescillemişti. TSE’den “Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi 10002”, “Çevre Yönetimi Sistemi 14001” ve “Kalite Yönetim Sistemi 9001” belgelerini almaya hak kazanan İZDENİZ, uluslararası “IQ Net Sertifikası”yla da ulaşım hizmeti sektöründe Türkiye’de “Entegre Yönetim Sistemi”ne geçmeye hak kazanan ilk ve tek kurum olmuştu.