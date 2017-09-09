İzmirliler 350 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk portresi taşıdı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Zafer Yürüyüşü düzenlendi

95 yıl önce işgalden kurtulan İzmir, bu anlamlı günün yıldönümünü tarihe geçecek coşkuyla kutluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 9 Eylül törenleri, Basmane ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki tarihi güzergahta gerçekleşen ve binlerce İzmirlinin katıldığı “Zafer Yürüyüşü” ile başladı. İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350’şer metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile Atatürk posterini taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.







İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 95. yıldönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikler sabah 09.00’da Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922'de İzmir’e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti il başkan ve yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler, işadamları, sivil toplum örgütü başkanları ve halkın her kesiminden geniş bir katılımla gerçekleşti. İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350’şer metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nı ve Atatürk posterini taşıyarak Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Ellerinde bayraklarla halkı selamlayarak ilerleyen korteje, yürüyüşe katılamayan vatandaşlar alkışlarla, aracında olanlar ise korna çalarak destek verdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun marşlarla eşlik ettiği yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sunuldu.