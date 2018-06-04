İzmirliler 'Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanan 3 Haziran'da, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katılan İzmirliler, pedal çevirdi

İzmirliler 'Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
04 Haziran 2018 Pazartesi 10:49

Sürdürülebilir bir kent için pedallayan İzmirliler, Bostanlı İskele ile İnciraltı Kent Ormanı arasındaki keyifli bisiklet turuna, samba ve perküsyon grubu Bloco Entrudo’nun dans gösterileri ile başladı. 7'den 70'e her yaştan bisiklet tutkunlarını buluşturan renkli etkinliğin finalinde ise İzmir Big Band konser verdi. Etkinlikte çocuklar için şişme tırmanma duvarı, oyun alanı, palyaço, yüz boyama ve mini disko dansı etkinlikleri ile ücretsiz patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtımı da yapıldı. 12 Nisan 2018’de Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla belirlenen, 'Dünya Bisiklet Günü', bireylerin fiziksel hareketliliğe özendirilmesi ve bisikletli ulaşım konusundaki farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.


Kaynak: DHA
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