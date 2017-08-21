İzmirliler bu büfeleri sevdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk etapta 5 adetle sınırlandırdığı mini büfeler, kısa sürede İzmirlilerin büyük beğenisini kazandı. Grand Plaza şirketi, temizliği, estetiği ve uygun fiyatlarıyla öne çıkan büfelerin sayısını artırmaya hazırlanıyor

İzmirliler bu büfeleri sevdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Grand Plaza, günlük yaşam içerisinde vatandaşların anlık yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, kentin farklı noktalarında kurduğu “Grand Büfe”lerle hizmet veriyor. Temizliği ve estetiğiyle öne çıkan büfelerde çay, kahve ve sandviçin yanısıra bisküvi, içeçek ve çerez türleri de bulunuyor. İlk etapta Bostanlı Rekreasyon Alanı, Bayraklı Fethi Sekin Parkı, Alsancak Vapur İskelesi önü, Güzelyalı Göztepe İskelesi yanı ve Narlıdere Sahilevleri kıyısına konulan sevimli büfeler, uygun fiyatlarıyla da öne çıkıyor.

Yaz ayları boyunca dondurma satışının da yapıldığı Grand Büfelerde kış ayında da sıcak salep bulunacak. Sayıları artacak olan büfelere önümüzdeki günlerde 2 tane daha eklenecek.


 

Etiketler; #izmir #büfe
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İzmirli - 3 saat önce
İyi güzel ama! insanların wc ihtiyaçları olduğununda İzmir Büyük Şehir Belediyesinin aklına gelirse tüm izmirli vatandaşlar sevinir diğer bir çok şehirde Belediyeler bu sorunu Belediyenin üstlendiği bu işi sektör ve fırsatçılardan kurtararak ücretsiz olarak tertemiz vatandaşına sunuyor örnek Konya'da böyle
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