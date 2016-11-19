İzmirliler, bu pazar sayesinde doğal ürünlerle buluşacak

Konak Belediyesi’nin yürütücülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayat bulan, ‘Üretici Kooperatifleri Tüketiciyle Buluşuyor’ adlı projenin açılışı Hatay Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen törenle yapıldı

İzmirlilerin doğal ürünlere, aracısız ve ekonomik fiyatlarla ulaşmasına vesile olan etkinliğin ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 25 kooperatifin ürünleriyle yer aldığı buluşmanın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katılı. İzmir’deki üretici kooperatifleri adına törende ilk sözü Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nden Nurten Özkan aldı. Özkan, "Tüm kooperatifiler adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Kooperatifçiliği bilen halk tarafından ilgiyle karşılanıyoruz. Ürettiklerimizi sattıkça çok duygulanıyoruz. Halkımıza, İzmir halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.



İLK ADIM KONAK’TAN



Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, ilkine ev sahipliği yaptıkları ‘Üretici Kooperatifleri Tüketiciyle Buluşuyor’ adlı etkinliğin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başarıyla yürüttüğü ‘Yerelde Kalkınma’ hamlesine katkı koyan bir çalışma olduğunu söyledi. Başkan Pekdaş, "Bu ilk adım, bunun devamını getirmek kararlılığındayız. Tek başına bir kadının, bir bireyin, üreticinin güçsüzlüğü karşısında kooperatiflerde örgütlenmiş, yerelde kalkınma hamlesine destek veren üreticilerin ne kadar güçlü olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bu projeler öyle güçlü projeler ki; hükümet bile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni örnek alıyor. Milli Tarım Projesi adı altında bu projeyi kopyalayarak uygulamaya çalışıyor. İzmir halkının gücünü ve dayanışmasını göstermesi bakımından, el ele, kol kola birlikte dayanışma içinde yürüttüğümüz etkinliklerimizin bir örneği de bu buluşma oldu" dedi.



BAŞKAN PEKDAŞ’A TEŞEKKÜR



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yaptığı konuşmada en büyük teşekkürü Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın hak ettiğini söyledi. Teşekkür sebebinin Pekdaş’ın sınırları içinde hiçbir köy ve çiftçinin bulunmadığı, bir demet maydanozun bile yetişmediği Konak’ta böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirmesinden kaynaklandığını belirten Başkan Kocaoğlu, “Ancak Konak, İzmir’in ekonomik olarak en güçlü ilçesi. Burada bilinç düzeyi çok yüksek. Üretici pazarının Konak’ta başlaması bu işin büyüyeceğinin, kırsala, çiftçiye, üreticiye, kooperatiflere desteğin artacağının en önemli göstergesi” diye konuştu.



“ADAM GİBİ DURURSAK…”



Eğer birbirimize güvenirsek, güven tesis ederek birlikte yola çıkarsak, sözümüzde durursak, adaletli davranırsak, çözüm üretmeye çalışırsak, sözün özü ‘adam gibi’ durursak çiftçi de bize inanıyor, köylü de, kooperatifçi de, millet de inanıyor ve kent kalkınıyor. Kent sadece kırsalda değil hizmet sektöründe, fuarcılıkta kalkınıyor. Bunu birbirimize inanarak, projelerimizi birbirimizle paylaşarak, katılımcı yönetim anlayışı ile gerçekleştirmek zorundayız” diye konuştu.



BU MAYA İZMİR’DE TUTTU



İzmir’in tarım politikalarının Türkiye’deki belediyelerin ardından merkezi hükümete de örnek olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı okul sütü projesini de buna örnek verdi. Aklı ve bilimi rehber alarak, stratejik planlar hazırlayarak yerelde kalkınmayı sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

“Akşam yatıp, sabah kalkıp bu, şu, o bunu istiyor diye uygulamalarımızı hayata geçirmiyoruz. Köylünün, kooperatiflerin ihtiyaçlarına göre, köy köy gezerek, uzman kişilerle çalışarak bu işi yürütüyoruz. Bu işin mayası tuttu. Bu maya İzmir’de tuttu. Bize, belediye başkanlarımıza, kooperatiflerimize, üreticilerimize, İzmirli hemşehrilerimize düşen görev bu işi büyütmek.”



HEP BERABER KOŞMAYA VAR MISINIZ?



Dünyanın en önemli probleminin şuanda sağlıklı su, sağlıklı beslenme, temiz hava, temiz toprak olduğunu ifade eden Başkan Kocaoğlu, konuşmasını; “Biz bunu İzmir’den başlattık. Biz aslında yolun büyük bir kısmını kat ettik. Şimdi pazarlama konusunda adım atmak zorundayız. Samimi olacağız, birbirimize inanıp güveneceğiz. Birlikte çalışacağız, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne sahip çıkacağız. Ülkemizi böldürmeyeceğiz ve başarılı olacağız. Namerde muhtaç olmayacağız. İzmir ayağa kalktı. Emekledi, yürüdü. Önümüzdeki günlerde koşacak. Hep beraber koşmaya var mıyız?” sözleriyle tamamladı.



HER AYIN İLK CUMARTESİ GÜNÜ



Konuşmaların ardından Kocaoğlu ve Pekdaş’ın da aralarında bulunduğu davetliler stantları gezerek, üretici kooperatiflerin ürünlerini yakından inceledi. İzmir’deki üretici kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünlerin tüketiciyle aracısız buluşmasını sağlayacak ‘Üretici Kooperatifleri Tüketiciyle Buluşuyor’ etkinliği her ayın ilk cumartesi günü Hatay Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenecek. İzmirliler tarladan gelen doğal ürünleri ekonomik fiyatlarla alıp sofrasına götürebilecek.