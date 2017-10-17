İzmirliler bu yollara dikkat!

Konak Tramvayı'nın imalat çalışmaları tamamlanıncaya kadar, 19 Ekim Perşembe gününden itibaren Fevzipaşa Bulvarı'ndaki trafik akışı "Basmane yönüne doğru tek yön" olarak düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Konak Tramvayı'nın hat döşeme çalışmaları kapsamında, kent merkezindeki trafik düzeninde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kurul kararı doğrultusunda, 19 Ekim Perşembe gününden itibaren Fevzipaşa Bulvarı, Basmane yönüne doğru tek yön olarak hizmet verecek. Taşıtlar Fevzipaşa Bulvarı'nı, Cumhuriyet Bulvarı'ndan giriş yaparak kullanacak. Uygulama Konak Tramvayı imalatları tamamlanıncaya kadar devam edecek.



Fevzipaşa Caddesi'nin tek yönlü kullanımını sağlayan karar kapsamında yapılacak diğer düzenlemeler ise şunlar:



- Şehit Fethi Bey Caddesi'nin Vali Kazım Dirik Caddesi ile 860 Sokak arasında kalan kısmı, Vali Kazım Dirik Caddesi'nden giriş olacak şekilde,



- Halit Ziya Bulvarı'nın Fevzipaşa Bulvarı ile Vali Kazım Dirik Caddesi arasında kalan kısmı, Fevzipaşa Bulvarı'ndan giriş olacak şekilde,



- Vali Kazım Dirik Caddesi'nin Halit Ziya Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı arasında kalan kısmı, Halit Ziya Bulvarı'ndan giriş olacak şekilde,



- 895 Sokak, 860 Sokak'tan giriş olacak şekilde,



- 1338 Sokak, Vali Kazım Dirik Caddesi'nden giriş olacak şekilde,



- 1362 Sokak'ın Fevzipaşa Bulvarı ile Gazi Bulvarı arasında kalan kısmı, Fevzipaşa Bulvarı'ndan giriş olacak şekilde,



- 1364 Sokak'ın Fevzipaşa Bulvarı ile Gazi Bulvarı arasında kalan kısmı, Gazi Bulvarı'ndan giriş olacak şekilde,



- 1367 Sokak, Fevzipaşa Bulvarı'ndan giriş olacak şekilde,



- 1368 Sokak ise 9 Eylül Meydanı'ndan giriş olacak şekilde tek yönlü olarak düzenlenecek.



Otobüs güzergahları da değişti

Trafik düzenindeki bu değişiklik kapsamında, ESHOT Genel Müdürlüğü'nce de bazı otobüs hatlarının güzergahında kısmi değişiklik yapıldı. Buna göre:251 numaralı Halkapınar Metro-Konak arasında hizmet veren otobüsler, Konak yönüne gidişte Mürselpaşa Bulvarı, 9 Eylül Meydanı, Gazi Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı güzergahını izleyecek.34 numaralı Esentepe-Konak, 39 numaralı İsmetpaşa Mahallesi-Konak, 42 numaralı Çınartepe-Konak, 44 numaralı Mersinpınar-Konak, 45 numaralı Gültepe-Konak, 46 numaralı Çobançeşme-Konak ve 838 numaralı Şirinyer Aktarma-Konak hatlarında hizmet veren otobüsler ise yine Konak'a giderken Gaziler Caddesi'nin ardından, Anafartalar Caddesi, 9 Eylül Meydanı, Gazi Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı güzergahını takip edecek.