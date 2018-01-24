İzmirliler dikkat! Konak tramvayına elektrik veriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Konak Tramvayı'nda sıra hattaki katener tellerine enerji verilmesine geldi. 26 Aralık Cuma gününden itibaren hat boyunca tellerde yüksek gerilim olacağı için, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmaları istendi

Modern, çevreci, konforlu ve güvenli bir toplu ulaşım için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tramvay projesinin Konak etabı da tamamlanmak üzere. Yakında başlayacak test sürüşleri öncesinde sıra hatta elektrik enerjisi verilmesine geldi. 26 Ocak Cuma gününden itibaren Fahrettin Altay Meydanı-Konak,-Halkapınar arasında yapımı son aşamaya gelen Konak Tramvay hattında, test işlemleri kapsamında katener tellerine 750V DC elektrik akımı verilecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bundan sonraki süreçte Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Gazi Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Alsancak Garı, Şehitler Caddesi, Liman Caddesi ve Halkapınar Tramvay Depo Alanı arasını kapsayan güzergah üzerinde yüksek gerilim enerjisi olacağından, can ve mal kaybının oluşmaması adına dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.



