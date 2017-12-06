İzmirliler dikkat! O günler metro çalışmayacak!

İzmir'de metro için İzmir Metro A.Ş. yeni düzenlemeye gidiyor. Bu yüzden 16 Aralık- 17 Aralık tarihleri arasında bir süre metro seferleri yapılamayacak

İzmirliler dikkat! O günler metro çalışmayacak!

Konuyla ilgili İzmir Metro A.Ş.'nin internet sitesinden bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, metro seferlerinin daha da sıklaştırılması maksadıyla sinyalizasyon çalışması yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda 16 Aralık Cumartesi günü saat 23.00 ile 17 Aralık Pazar günü saat 12.00 arasında metro seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada bu süre içinde ESHOT otobüs seferleri ile ulaşımın sağlanacağı da belirtildi.

Etiketler; #izmir #izmir metro
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