İzmirliler dikkat! Sağanak geliyor!

İzmir ve Aydın'da cumartesi gece saatlerine kadar kuvvetli yağış görülecek

İzmirliler dikkat! Sağanak geliyor!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisine girecek.

Açıklamada, cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağış kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir yağmur
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