İzmirliler dikkat! Yarın körfezde hayat duracak!

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS), İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine, daha önce alınan grev kararının yarından itibaren uygulanacağını bildirdi

TDS Genel Başkanı Hasan Pekdemir yaptığı açıklamada, greve çıktıkları için mutlu olmadıklarını, uzlaşmak için son dakikaya kadar beklediklerini söyledi.



Grev kararından dolayı halktan özür dilediklerini belirten Pekdemir, "Bizi muhatap almayarak, buradaki insanlarla uzlaşmayarak konuyu bu noktaya kadar getirdiler. İzmir halkına huzursuzluk vermek istemezdik ama yapacak başka seçenek kalmadı. İzmir halkını benim düşündüğüm kadar başta Aziz Kocaoğlu ve belediye yönetimi düşünse vatandaşların mağduriyetini önlemeye yönelik bir adım atar, diyalog kurar ve konuşurdu." diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ile dolaylı yoldan temas kurduklarını ifade eden Pekdemir, bu süreçte, konuşmak yerine "sendika istediğini yapsın" şeklinde yanıt aldıklarını ve bu durumun emekçileri çok üzdüğünü savundu.



Krizin çözülmesi için diyalog sürecini açık tutacaklarını vurgulayan Pekdemir, şöyle konuştu:



"Eğer yeni bir gelişme olmazsa yarın sabah körfezde hayat duracak. Buradaki filoyu durduracağız. İZDENİZ'e ait iskelelerde saat 24.00'dan sonra 'bu iş yerinde grev vardır' yazan pankartaları asacağız. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Onun için grev süresince de diyaloga açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum."



"Adalet istiyoruz"

TDS Genel Mali Sekreteri Cevahittin Yeşiltaş da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin 17 Ocak'ta başladığını hatırlattı.İzmirlilere "Dur yolcu bu iş yerinde grev var" dediklerini belirten Yeşiltaş, "Adalet için adalet deniliyorsa burada da adalet istiyoruz. Bizim isteğimiz işçilerin adaletli ve hak ettiği zammı almaları." şeklinde konuştu.Yeşiltaş, zam oranını yüzde 25 olarak belirlediklerini ancak uzlaşmak için ise bu rakamı yüzde 20'ye kadar çektiklerini ama hala mutlu sona ulaşamadıklarını aktardı.Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.