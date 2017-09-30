İzmirliler dikkat! Yarın yağmur var!

Sıcak yaz günleri geride kaldı. Sonbaharın gelmesiyle havalar serinlemeye başladı. Peki İzmir'de önümüzdeki hafta nasıl bir hava etkili olacak

Eylül ayının sonu Ekim ayının başı itibariyle havalar serinlemeye başladı. Her ne kadar öğle saatlerinde sıcak hava etkili olsa da sabah ve akşam üzeri serin hava ile birlikte sonbahar kendisini hissettirmeye başladı.



İzmir de serinleyen illerden birisi. Sabahları serin bir havada yola çıkan İzmirliyi öğle saatlerinde ise sıcak bir hava karşılıyor. Akşam eve dönüşte ise İzmirliler yine serin bir hava ile karşılaşıyor.



Peki İzmir'de havalar nasıl devam edecek. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İzmir'de pazar günü yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 22 dereceye kadar düşecek. Pazartesi günü ise 24 derece hava sıcaklığı olurken, parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.



Salı ve çarşamba günü İzmir'de güneşli bir hava etkili olurken, sıcaklık ise 25 derece olarak ölçülecek. Perşembe, cuma ve cumartesi günü de İzmir'de güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıklar ise 24-23 derece arasında değişecek.