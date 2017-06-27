İzmirliler su parkına koştu

İZMİR'de, serin ve yağmurlu günlerden sonra etkisini hissettiren aşırı sıcaklar, nemin de etkisiyle herkesi bunalttı. Sahil beldelerine gitmeyen İzmirliler, havuz ve su parklarına akın etti. Balçova Aquacity'de bayram günü olmasına rağmen 2 günde 6 bin kişi giriş yaptı, hem serinledi hem de gönüllerince eğlendi

İzmirliler su parkına koştu
Yaz ayları gelmesine rağmen mevsiminin gelmediği İzmir'de, serin ve yağışlı hava yerini kavurucu sıcaklara bıraktı. Zaman zaman 40 dereceye kadar çıkan sıcak ve yüksek nemden bunalan İzmirliler, sahil beldelerine gitti. Ancak, kentte kalmayı tercih edenler, otellerin havuzlarına adeta akın etti. İzmir'in en büyük su parkı Balçova Aquacity'de, en çok tercih edilen alanlardan oldu. Balçova Aquacity'de bayram günü olmasına rağmen iki günde 6 bin kişi giriş yaptı, serinledi hem de gönüllerince eğlendi.


 

Kaynak: DHA
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