İzmirliler su parkına koştu

Yaz ayları gelmesine rağmen mevsiminin gelmediği İzmir'de, serin ve yağışlı hava yerini kavurucu sıcaklara bıraktı. Zaman zaman 40 dereceye kadar çıkan sıcak ve yüksek nemden bunalan İzmirliler, sahil beldelerine gitti. Ancak, kentte kalmayı tercih edenler, otellerin havuzlarına adeta akın etti. İzmir'in en büyük su parkı Balçova Aquacity'de, en çok tercih edilen alanlardan oldu. Balçova Aquacity'de bayram günü olmasına rağmen iki günde 6 bin kişi giriş yaptı, serinledi hem de gönüllerince eğlendi.Kaynak: DHA
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