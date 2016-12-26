Günlük hayatın içerisinde olan en büyük sorunlarından biri de her geçen gün biraz daha artan trafik problemleri olduğu görülüyor. Yaşantımızın belirli bir kısmı ya trafik içerisinde ya da trafiğin neden olup aksadığı alanlarda geçiyor. Yaşamı bir taraftan kolaylaştıran ulaşım araçları, diğer taraftan yaşam için çok önemli bir tehdit oluşturuyor

Ulaşım ve trafik sorunlarının iç içe olduğu İzmir’de, ulaşım sorunun olup olmadığı günlük trafik karmaşasına bakılarak anlaşılıyor. İzmir’de son günlerde giderek artan trafik sıkıntıları, şehirdeki çözülmemiş ulaşım sorunlarının en temel göstergesi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde şehrin belli başlı yerlerinde oluşan yoğunluk, trafiğin çekilmez bir hal almasına neden oluyor.



KIRMIZI IŞIK ÇİLESİ



Bornova Manisa Kavşağı’nda trafiğin yoğun olması nedeniyle, Ege Üniversitesi Kampüs çıkışında kişiler trafikte uzun vakit geçirmek zorunda kalıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de; kampüs çıkışındaki trafik lambasının 98 sn. süre boyunca kırmızı halinde olması aksine de yeşil ışık süresinin 19 sn. gibi kısa bir süre olmasından kaynaklanıyor.





İZMİRLİLER 114 SAATİ TRAFİKTE BEKLEYEREK GEÇİRİYOR



İstanbul ile kıyaslandığında İzmir’de trafik durumu daha iyi gözüküyor gibi olsa da bu iki şehrimizdeki trafik sorununun da azımsanamayacak derecede olduğu görülüyor. Araştırmalara göre, İzmirliler yılda 114 saati trafikte bekleyerek geçiriyor. Bu iki şehirde de sürücüler 4, 75 günü trafikte fazladan geçirmiş oluyor. İzmir’de sabahları trafiğin en yoğun olduğu saat 8.30 olarak belirlendi. İzmir’de sürücülerin en çok vakit kaybettiği yollar; Bornova Manisa Kavşağı, Menderes Caddesi ve Yeşildere Caddesi olarak gözlemlendi.



Özellikle Manisa Kavşağı civarı bir yandan belediye otobüsleri, bir yandan otobüs firmaları ve bunlara da ticari servisler eklenince o yol, özellikle akşam saatlerinde çekilmez bir hal alıyor. İzmir’in belli bir kaç bölgesinde yaşanan trafik İstanbul’un normal trafik akışı kadar olduğu görülüyor.



