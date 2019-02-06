İzmirlilerden yüksek eğim tepkisi

İzmir'deki Yaya Derneği, Konak Meydanı'nda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yaya üst geçidi ile ilgili rapor hazırladı. TSE'nin yaya üst geçitleri için belirlediği eğimin en fazla yüzde 6 olduğunu ifade eden dernek üyeleri, Konak üst geçidinin bazı noktalarında yüzde 10'a yakın eğim tespit edildiğini kaydetti. Özellikle yağışlı havalarda, yaşlı, engelli ve bebek arabalı kişiler için daha tehlikeli hale gelen üst geçidin zemininde kullanılan malzemenin de uygun olmadığı ileri sürüldü

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise üst geçidin yayaların yürüyüşüne engel teşkil etmeyecek şekilde, yüzde 5 ile 10 arasında değişen farklı eğimler kullanılarak projelendirildiği bildirildi.

YAĞIŞLI HAVALARDA YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN ZORLUK

Yaya Derneği, Konak Tünelleri'nin Konak Meydanı tarafındaki giriş ve çıkışının yakınında bulunan ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yaya üst geçidi ile ilgili rapor hazırladı. Türk Standartları Enstitüsü’nün yaya üst geçitleri için belirlediği eğimin en fazla yüzde 6 olduğunu ifade eden dernek üyeleri, Konak üst geçidinin bazı noktalarında yüzde 10’a yakın eğim tespit edildiğini kaydetti. Özellikle yağışlı havalarda, yaşlı, engelli ve bebek arabalı kişiler için daha tehlikeli hale gelen üst geçidin zemininde kullanılan malzemenin de uygun olmadığı ileri sürüldü.

Yaya geçidinin teknik özelliklerinin yeterli olmadığını iddia eden Yaya Derneği üyesi bedensel engelli Mahir Işık, şunları söyledi: "Bu yaya geçidi aslında yayaların toplu ulaşım araçlarına erişebilmesi için yapılmış bir köprü ama teknik özellikleri yeterli değil. Tarihi kent merkezine yapılabilecek bir üst geçit böyle olmamalıydı. Bu kadar uzun bir köprü yapıldığında, insanlar bu üst geçidi kullanırken eğimin bu kadar fazla olmaması gerekiyor. Türk Standartları Enstitüsü’ne göre eğimin en fazla yüzde 6 olması gerekiyor. Fakat yaptığımız ölçümlerde gördük ki, kimi yerlerde yüzde 9, kimi yerlerde yüzde 10’luk bir eğim var. Ayrıca zemin de oldukça kötü. Yağmurlu günlerde özellikle kadın ve engellilerin erişimi için hiç uygun bir köprü değil. Bu tür uzun rampalı yerler yapıldığında, yine Türk Standartları Enstitüsü’ne göre, belli yerlerde düz alanlar, yani dinlenme alanlarının bulunması gerekiyor. Böylelikle insanlar fazla güç harcadığında o alanlarda dinlenip soluklanabilirler. Ancak bu köprüde bunu da göremiyoruz. Özellikle yağmurlu günlerde kadınların topuklu ayakkabıyla bu köprüde rahat hareket etmesi, koltuk değnekleriyle bir engellinin bu köprüden geçmesi mümkün değil. Biz temelde tüm kamusal alanların yayaları baz alarak planlanmasını talep ediyoruz, aslında bir üst geçit tercih etmiyoruz."

Mahir Işık, Konak üst geçidi ile ilgili hazırladıkları raporu kısa süre içinde ilgili yerlerle paylaşacaklarını da belirtti.

VATANDAŞLAR DA 'ZORLANIYORUZ' DEDİ

Üst geçidin eğim konusunda sıkıntılı olduğunu dile getiren vatandaşlardan Dilek Çalışkan, "Üst geçit çok dik, bebek arabalarıyla inerken ve çıkarken zorluk yaşıyoruz. Engelliler tabii ki daha çok zorlanacaktır. Aşağı doğru inerken çok hızlı gidiyoruz ve arabaların kontrolü çok zor oluyor. Yukarı doğru çıkarken de fazla güç harcamamız gerekiyor" dedi. Sevim Fidan ise "Geçit çok dik, nefes nefese kalıyoruz. Bebek arabasıyla çıkmak daha da zor oluyor" diye konuştu. Bedensel engelli Hüseyin Çelik de "Ben bu geçidi kullanırken zorlanmıyorum çünkü elektrikli engelli aracım var. Ama yaşlıların zorlanacağını düşünüyorum, biraz dik. Aracım elektrikli olmasaydı ben de vatandaşlardan yardım isteyecektim" dedi.

KARAYOLLARI: YAYALARIN KAYMAMASI İÇİN ÖZEL MALZEME İLE KAPLADIK

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüyaptığı açıklamada üst geçidi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak karar alarak yaptıklarını, tünelin hizmete sunulmasının ardından, trafiğin bölgeye yönelmesiyle oluşan yaya trafiği sorununa çözüm üretmek amacıyla inşa ettikleri belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Konak Tüneli Yaya Üst Geçidi’nin doğu tarafındaki taşıyıcı ayağı metro hattının güneyinde, batı tarafındaki taşıyıcı ayağı ise metro hattının kuzeyinde yer almakta olup, metro hattının üzerinden geçen kesimini, yaya köprüsü açıklığı 50 metre uzunlukta olacak şekilde tasarlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Konak Tüneli Yaya Üst Geçidi, yayaların yürüyüşüne engel teşkil etmeyecek şekilde, yüzde 5 ile 10 arasında değişen farklı eğimler kullanılarak projelendirilmiştir. Üst geçidin döşemesi kompozit deck malzeme olup, yayaların kaymaması için üzeri özel bir malzeme ile kaplanarak her türlü önlem alınmıştır. Özellikle engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir yüzey yürüme yolu yapılmış ve köprü üzerindeki eğim geçişleri farklı uygulanarak yayaların etkilenmesi en aza indirgenmiştir."