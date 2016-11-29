İzmirlilere kötü haber! Ocaktan sonra zam gelecek!

İzmir'de içme suyunun metreküpünü 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 10 zamlandı. Konutlarda 0-20 metreküp kullanımda suyun metreküpü 3.60 TL'den 3.96 TL'ye yükseldi

İzmirlilere yeni yıl öncesi kötü bir haber geldi. Alınan bilgiye göre 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren suya zam gelecek. Zam oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.



İZSU Genel Kurulu’nda İZSU Genel Müdürlüğü’nün 1 milyar 780 milyon 127 bin TL’lik 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü. Görüşmede söz alan AKP Grup Başkanı Bilal Doğan, İZSU yönetimine eleştirilerde bulundu. İZSU'nun çöküşün eşiğinde olduğunu iddia eden Doğan'ın konuşması sırasında CHP'nin sıralarından ise tepki ve de gülme sesleri geldi. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP sıralarını uyardı.



Konuşmasına devam eden Doğan, İZSU'nun yeniliklere kapalı bir kurum haline geldiğini ileri sürdü. İZSU'nun hizmet vermediğini sadece yasanın verdiği görevleri yerine getirdiğini belirten Doğan, İZSU'nun sadece tamir, tadilat gibi işler yaptığını öne sürdü.



Körfez Projesi ÇED'inde de hükümetin soruları çözdüğünü ileri süren Doğan, yatırım olmadan bütçede fahiş bir zamın olduğunu söyledi.



İzmir'de suya yarı yarıya zam yapıldığını belirten Doğan, başka belediyede buna denk gelmediklerini ve İZSU'nun kayıp kaçakları önlemede başarılı olamadığını söyledi.





KOCAOĞLU'NDAN ELEŞTİRİLERE YANIT



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da eleştirilere yanıt verdi. İZSU'nun yatırımı olmadığı eleştirilerine yanıt veren Kocaoğlu, “İşletme yatırımları, sistemin çalıştırılması küçük yatırım mıdır? Basit yatırım mıdır” dedi. Körfez Projesi ile ilgili de konuşan Kocaoğlu, “Büyük Körfez Projesi ÇED olumlu kararı alınmıştır. Karar sonrası işe başlamadan önce yapılması gereken işler vardı. Bu çalışmalara başlanmıştır. ÇED onayı çıkınca körfezde tarama yapılmaya başlanacak diye bir durum yoktur. Böyle bir şey olsaydı TCDD liman yolu taramasına hemen başlardı. İhale hazırlıkları var. Türkiye’de ilk kez böyle bir proje yapılacak. Biz de , Bakanlık da, DSİ’de İzmir Körfezi’ni kurtarmak için yeni öğreniyoruz. Sanki elimde sihirli değnek var da ‘Niye başlamadınız’ diye soruluyor” şeklinde konuştu.





İSTANBUL VE ANKARA'DAN UCUZ



Yapılan yüzde 10'luk zamla ilgili de konuşan Kocaoğlu, İzmir'de konutlarda 0-20 metreküp arasında suyun metreküp fiyatının 3,60 TL olduğunu, 21 ve üstü kullanımda ise 8.44 TL olduğunu söyledi. İzmir'deki fiyat İstanbul ile kıyaslayan Kocaoğlu, İstanbul'da ise 0-10 metreküp arasının fiyatının 4.14 TL, 11,20 metreküp arasının ise 6,5 TL, 21 ve üzeri için ise 8,80 TL olduğunu söyledi. İstanbul gibi Ankara'da da fiyatların İzmir'dekinden daha yüksek olduğunu belirten Kocaoğlu, “Hesap bu. Rakamlar bunlar. Bu rakamlar resmi rakamlar” şeklinde konuştu.



Kocaoğlu şunları söyledi: “Konuş dışı tarifede İzmir’de 165 TL, İstanbul’da 199 TL, Ankara’da ise 268 TL ödeniyor. Zam konusunda ise maliyetlere bakılmalı. İZSU kayıp kaçak oranı, kanalizasyon, arıtma Türkiye’deki 80 vilayetle mukayeseye hazırdır. İzmir merkezi sisteme arıtma yapmadan temiz su vermiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kişi başına 69 litre suyu arıtıyor. İstanbul 23 litre su arıtıyor. Ankara 7 litre su arıtıyor. Çevre yatırımlarında sadece Türkiye’de değil en gelişmiş ülkelerle yarışacak durumdayız. Yüzülebilir körfez hayal değil gerçektir.”



Konuşmalar sonrası bütçe CHP ve MHP'li üyelerin oyları ile onaylandı.