İzmirlilerin % 79'u toplu ulaşımdan memnun

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2030 yılına kadar kent içi ulaşımı şekillendirecek 'Ulaşım Ana Planı' hazırlıkları çerçevesinde 40 bin hanede 120 bin kişiyle anket yaptı; 200 kurum ve kuruluşla toplantılar düzenledi

İşte İzmir'in toplu ulaşım notları: Kentte yaşayanlar günde 5.9 milyon adet yolculuk yapıyor. 2 milyon 289 bin kişi toplu taşımadan yararlanıyor. Kişi başına toplu taşıma yolculuk oranı İstanbul ve Ankara'nın üzerinde. Ortalama yolculuk süresi 33.7 dakika. İzmirlilerin yüzde 32'si aktarma yapıyor. Halkın yüzde 79'u toplu ulaşımdan memnun.



Teknolojik ilerleme ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda ulaşım ana planında güncelleme çalışmaları yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2030 yılına kadar kent içi ulaşımı şekillendirecek 'İzmir Ulaşım Ana Planı' ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının belirlenmesi, taleplerin alınması ve yeni ulaşım ana planının bu doğrultuda şekillenmesi amacıyla, alanında uzman ekipler tarafından toplam 40 bin hanede 120 bin kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı.

Sahada yürütülen çalışmaların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, katılımcı demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde, yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerileri almak üzere 200 kurum ve kuruluşla paydaş toplantılar gerçekleşti. Düzenlenen toplantılara 30 ilçe belediyesinde görevli ulaşım, planlama bölümleri yöneticileri, 32 dernek, 27 meslek odaları, 9 üniversite, 25 kent konseyi, 40 sanayi ve ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.



Anketler düzenlendi



40 bin hanede 120 bin kişi ve ayrıca 6000 sürücü, yaya ve yolcu ile de anket yapıldı. Kavşak noktalarında ve kesitlerde trafik sayımları, hız etütleri de gerçekleştirildi. Anket ve saha çalışmalarında sosyo-ekonomik ve demografik bilgilere, cinsiyet, eğitim durumu, öğrenciler, otomobil sahipliği, gelir, istihdam, çalışan nüfus, yolculuk bilgileri, ulaşım türleri, toplu taşıma, özel araç kullanımı ve otopark sistemi, ulaşım türleri entegrasyonu, bisiklet ulaşımı, yaya ve engelli ulaşımı alt başlıklarıyla ulaşıldı.



Hane halkı araştırmasında 327 kişilik ekip çalıştı. 130 kişi de saha araştırmalarında görev aldı. Anket sonuçlarına göre 1 milyon 202 bin çalışanın olduğu İzmir'de, 846 bin öğrencinin bulunduğu, otomobil sayısının 643 bin, her 1000 kişiye düşen otomobil sayısının ise 164 olduğu belirlendi. (Türkiye ortalaması 134) İzmir genelinde ortalama gelir 2085 TL olarak çıkarken, İzmir'de yaşayanların günlük toplam 5 milyon 883 bin yolculuk yaptığı, kişi başına yolculuk oranının 1,5 olduğu tespit edildi. Avrupa'da bu oran 3 ile 4 arasında değişiyor.



Lastik tekerleğin ağırlığı



İzmir'de toplu taşımadan yararlanan yolcu sayısı 2 milyon 289 bin iken, bu yolcuların 1 milyon 664 bininin lastik tekerlekli sistemden, 313 bininin metrodan, 260 bininin İZBAN'dan, 36 bininin deniz ulaşımından yararlandığı; 11 bininin ise taksi dolmuş kullandığı tespit edildi. İstanbul ve Ankara ile kıyaslandığında İzmir'de kişi başına toplu taşıma yolculuk oranının 0.58 olduğu belirlendi. Ankara'da bu oran 0.47, İstanbul'da ise 0.42.

İzmir'de ortalama yolculuk süresi 33.7 dakika olarak belirlendi. İzmir'de şehir içi toplu taşıma yolculuklarını yüzde 66'sı ilk 30 dakikada bitiyor. Aktarmalı yolculuk ile ilgili yapılan araştırmada da toplu taşımadan yararlanan İzmirlilerin yüzde 68'inin aktarmasız seyahat ettiği, yüzde 32'sinin aktarma yaptığı belirlendi. 427 bin kişi bir aktarma yaparken, 101 bin kişi iki aktarmalı, 9000 kişi de üç aktarmayla seyahat ediyor.

Toplu taşıma kullanıcılarının memnuniyet durumunun da belirlendiği anket sonuçlarına göre İzmir halkının yüzde 79'u toplu ulaşımdan memnun çıktı. 'İdare eder' diyenlerin oranı yüzde 28, kötü diyenlerin oranı yüzde 13, çok kötü diyenlerin oranı ise yüzde 8 olarak belirlendi. Toplu taşıma kullanıcılarının yüzde 85.6'sı raylı sistemin, yüzde 12'si deniz ulaşımının, yüzde 9.5'i bisiklet yollarının, yüzde 7.2'si yaya yollarının yaygınlaşmasını talep etti. Vapur ve raylı sistem kullanan vatandaşların yüzde 75'i gece seferleri yapılmasını istedi.



Bisiklet kullanımı yaygınlaştı



34 bin kişinin bisiklet kullandığının tespit edildiği ankette, bisiklet kullanıcılarının memnuniyet durumu da ölçüldü. Bisiklet kullanıcılarının yüzde 64'nün İzmir'de rahat bisiklet kullandığı tespit edildi.

İzmir'in toplu ulaşım yönünden güçlü yönleri ise şöyle belirlendi: Güçlü ortak elektronik ücret toplama sistemi, 90 dakika içinde ücretsiz aktarma, mevcut transfer merkezleri, deniz ulaşımı ve raylı sistemi besleyen hatlar, yaygın toplu taşıma şebekesi, köklü kurumsal yapı, otoparkların belediye şirketleri tarafından işletilmesi, inşa edilmiş bisiklet yolları, kiralık bisiklet sistemi ve kent merkezindeki yaya bölgeleri ile yaya yollarının yaygınlığı.