İzmirlinin rengi siyah, kitabı Sapiens!

Aylık ortalama 60 milyon ziyaret sayısına sahip Türkiye'nin lider e-ticaret platformu hepsiburada, İzmirlilerin 2016 online alışveriş tercihlerini açıkladı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, İzmirlilerin 2016'da internetten en çok akıllı telefon aldığını, ' Sapiens ' ve Adam'ı okuduğunu söyledi

Kadınlar en çok erkek saati aldı

'Sapiens'i okuduk

-Hepsiburada, sahip olduğu bu büyük müşteri verisini yıl boyu analiz ederek İzmir'in 2016'daki online alışveriş tercihlerini ortaya çıkardı. Hepsiburada'nın Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, İzmirlilerin 2016 online alışveriş tercihlerini yorumladı. 2016'da İzmirlilerin internetten yaptığı alışverişlerde teknoloji ürünleri ön plana çıkarken akıllı telefonlar ilk sırada yer aldı. 2016 boyunca internet üzerinden en çok satın alınan ürünlerde bebek bezi, akıllı telefonlardan sonra gelirken, İzmirlilerin internet alışverişinde elektrikli diş fırçası ve kedi-köpek maması gibi ürünlerin ilk 10 içine girmesi dikkat çekti. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi ile Hepsiburada platformunun 2016 verilerini üzerine konuştuk.İnternetten alışveriş yapanların oranı her geçen gün artıyor. İnsanlar artık daha kolay ve pratik olduğu için online alışverişe yöneliyor. İlginç bir örnek vereyim. Mesela, İzmir'de önceki yıllarda daha çok marketlerden alınan bebek bezi, 2016 boyunca internet üzerinden en çok satın alınan ürünler arasında ilk sırada yer aldı. İzmirli erkeklerin en çok satın aldığı ilk 10 ürün içerisinde elektrikli diş fırçası ve diş fırçası yedek başlığı yer alırken, kadınların yaptığı alışverişlerde kedi-köpek maması ilk 10 ürün içerisinde yer alıyor.Erkekler genel olarak alışveriş merkezlerine gitmeyi pek sevmiyor. Bu nedenle internetten alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Kadınların alışverişe daha düşkün olduğu algısının da yanlış olduğunu düşünüyorum. Hepsiburada'nın analiz ettiği verilere göre dış görünüş ve kişisel bakıma yönelik alışverişlerde erkekler kadınları geçti. Daha çok kadınların ilgi gösterdiği moda ürünlerinde 2016'da İzmirli erkekler kadınlardan daha fazla alışveriş yapmış. Erkekler moda ve kişisel bakım ürünlerinde en çok 'göbek korsesi' ve 'traş bıçağı' satın alırken kadınlar en çok; ünlü markaların terliklerine rağbet gösterdi. Moda kategorisinde ilginç sonuçlardan biri de İzmirli kadınların erkek saatlerine rağbet göstermesi. Bu veriyi, İzmirli kadınların erkeklere hediye olarak saat aldığının bir göstergesi olarak yorumlayabiliriz.'Sapiens'i okuduk. Analizlerimiz İzmirlilerin giyim kuşamda renk tercihlerini de ortaya çıkardı. Buna göre geçen sene kıyafet siparişlerinde İzmirliler tarafından en çok siyah renk tercih edilirken, siyahı beyaz, mavi ve kırmızı takip ediyor.Dikkat çeken verilerden biri de spor kategorisinde. Spor malzemelerinin de interrnetten alındığını görüyoruz. Bu kategoride İzmirli erkeklerin en çok satın aldığı ürünün barfiks için 'kapı barı' olduğu görülüyor. Kadınlar ise daha çok pilates ile ilgili ürünleri tercih etti. Hem erkek hem de kadın İzmirlilerin spor kategorisinde ortak olarak en çok tercih ettiği ürün ise 'kamp, plaj ve balıkçı sandalyesi'İzmir'in aydın insanları geçen yıl internetten en çok Yovel Noah Harari'nin 'Sapiens'ini satın aldı. 'Sapiens'i, her fırsatta İzmirli olduğunu belirten ve İzmir'i sık sık köşe yazılarına da taşıyan Yılmaz Özdil'in 'Adam' adlı kitabı, onu da Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' adlı kitabı takip ediyor. Özel günlerde de e-ticaretten alışverişe yoğun ilgi gösterildi. 2016'nın özel gün şampiyonu ise hepsiburada'nın 25 Kasım gününe özel tek gün olarak düzenlediği 'Efsane Cuma' kampanyası oldu. 2016 yılının tüm günleri içinde 25 Kasım, İzmir'de de adet olarak en çok satış yapılan gün olurken bu günde satış şampiyonu 23 bin siparişle sağlık güzellik kategorisi ürünleri oldu.1978 Adana doğumlu olan Emre Ekmekçi, Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 1999 yılında University of Southern California'da Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra çalışma hayatına, Los Angeles'ta film, müzik ve eğlence endüstrilerine servis veren global bir pazarlama ajansında başladı. Ajansın iç iş akışlarından ve global iş geliştirmesinden sorumlu yöneticilik görevlerinde bulundu. Hong Kong, Şanghay, Londra ve Paris'teki ofislerinin kurulum ve geliştirilmesinden sorumlu olarak global tecrübe edindi. Daha sonra New York'da Columbia Business School'da MBA'ini tamamladı. 2010 yılı Mart ayında European Founders Fund ve Rocket Internet grubu ile CityDeal çatısı altında grup satınalma sektöründe Türkiye'de öncü olan Sehirfirsati.com'u kurdu. Sehirfirsati.com'un Groupon.com bünyesi altında girmesinden sonra 1,5 sene boyunca Groupon/Sehirfirsati.com Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2011-2016 yılları arasında Doğan Online Şirketler Grubu'nda yeni yatırımlardan sorumlu İş Geliştirme Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2016'dan itibaren Hepsiburada.com'un Ticari Grup Başkanı görevini yürütmekte.1998 yılında kurulan ve e-ticaret alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olan Hepsiburada, 30 farklı kategoride 3 milyon ürün çeşitliliği ile müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmakta. Yıllar içinde pek çok ödüle layık görülen Hepsiburada; 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye'nin en sevilen markası, 2013 yılında ise 'Yılın E-ticaret Sitesi' seçildi. Türkiye'de online alışverişin lideri olarak müşterilerine en uygun fiyatlarla en iyi ürünü ulaştırmaya çalışan Hepsiburada, büyümeye ve e-ticareti büyütmeye devam etmekte. 2016 yılında %120 büyüme oranı ile toplam Türkiye e-ticaret sektörünün büyümesine de öncülük etti.