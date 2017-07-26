İzmirliye çok önemli uyarı. Otobüs güzergahları değişti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Konak Tramvayı'nda tempo giderek yükseliyor. Üçkuyular'dan başlayan hat imalatları Alsancak Garı'nın önünden geçen Atatürk Caddesi'ne kadar ulaştı. Şair Eşref Bulvarı’nda Lozan Meydanı ile Alsancak Camii arasındaki hat imalatlarının Montrö Meydanı’na kadar olan kısmı ve Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki hat çalışması tamamlandı. Şair Eşref Bulvarı üzerinde Montrö Meydanı ile Çankaya arasında ise iki etap halinde çalışmalar devam ediyor

31 Temmuz'dan itibaren Konak Tramvayı hat imalat çalışmaları Alsancak Garı'nın önündeki bölgeyi kapsayan Sait Altınordu Meydanı ile Vahap Özaltay Meydanı arasında yürütülecek. Bu zorlu etabın en kısa sürede aşılabilmesi için trafik düzeninde köklü değişikliğe gidilecek. Alandaki ön hazırlık çalışmaları 29 Temmuz'da başlayacak. Hat döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının toplam 30 gün sürmesi ve Kurban Bayramı’ndan önce bitirilmesi hedefleniyor.



Hazırlanan Trafik Deplasman Projesi kapsamında;



-Vahap Özaltay Meydanı’ndan itibaren Atatürk Caddesi’nin ESHOT Otobüs Durağı cebine (TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Binası'na) kadar olan kısımda yolun sağ tarafında iki şerit araç trafiğine kapatılarak, trafik akımı "tek şeritten sadece Halkapınar yönüne gidiş" olacak şekilde düzenlenecek.



-Atatürk Caddesi’nin ESHOT Otobüs Durağı cebi (TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Binası) ile Sait Altınordu Meydanı arasında kalan kısmında yolun sol tarafı araç trafiğine kapatılarak trafik akımı "iki şeritten sadece Halkapınar yönüne gidiş" olacak şekilde düzenlenecek.



-Liman Caddesi üzerinden Konak yönüne gidecek araçlar 1.Kordon’a (Atatürk Caddesi) yönlendirilecek.



-Sait Altınordu Meydanı’ndan Halkapınar yönüne giden araçlar, 1.Kordon ve Konak yönüne dönüş yapamayacak.



-1462 Sokak'ın Atatürk Caddesi ile kesişimi araç trafiğine kapatılacak.



-Araçlara Şair Eşref Bulvarı’ndan Talatpaşa Bulvarı’na dönüş imkanı sağlanacak.



-Ziya Gökalp Bulvarı'nın Atatürk Caddesi ile Ali Çetinkaya Bulvarı arasında kalan kısmı, Ali Çetinkaya Bulvarı’na doğru "tek yönlü" olarak düzenlenecek. Konak-Kahramanlar taksi dolmuşlarının güzergahları, Ziya Gökalp Bulvarı’nın Ali Çetinkaya Bulvarı ile kesişiminde son bulacak ve bu noktadan dönüş yapacaklar.



-Çalışmalara geceleri de devam edilecek.





Otobüs güzergahları da değişti



ESHOT Genel Müdürlüğü de çalışmalar süresince oluşturulacak trafik düzeni çerçevesinde, bölgeden geçen otobüs hatlarının güzergahlarında değişiklik yaptı. Buna göre;



70 (Buca) - 80 (BOZYAKA) - 90 (GAZİEMİR) - 255 (ÜÇYOL) ve 581 (F.ALTAY) hatları İkiçeşmelik yönüne gidişte Halkapınar Aktarma, Şehitler Bulvarı, Yeşildere Caddesi, Dr. Refik Saydam Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı güzergahını izledikten sonra Lozan Meydanı'ndan dönüş yaparak İkiçeşmelik ve Eşrefpaşa üzerinden mevcut güzergahından devam edecek.



121 (BOSTANLI İSKELE) ve 920 (ÇİĞLİ) hatlarında sefer yapan otobüsler ise Konak yönüne gidişte Bostanlı İskele, Altınyol, Yeşildere Caddesi, Dr.Refik Saydam Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Vahap Özaltay Meydanı, Talatpaşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Konak güzergahını izleyecek.



63 (EVKA 3 METRO) - 930 (BORNOVA) - 802 (EGEKENT AKTARMA) hatları Konak yönüne gidişte Altınyol, Yeşildere Caddesi, Dr. Refik Saydam Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Lozan Meydanı, Vasıf Çınar Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Konak üzerinden sefer yapacak.



12 (FAHRETTİN ALTAY AKTARMA) hattı Konak yönüne gidişte, Halkapınar Aktarma, Şehitler Bulvarı, Yeşildere Caddesi, Dr.Refik Saydam Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Vahap Özaltay Meydanı, Talatpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nı takip edip mevcut güzergahına ulaşacak.



251 (KAHRAMANLAR) hattı, Konak yönüne gidişte Halkapınar Aktarma, Şehitler Bulvarı, Yeşildere Caddesi, Kahramanlar, Şair Eşref Bulvarı ve Gazi Bulvarı'ndan Konak'a ulaşacak.



251 (KAHRAMANLAR) hattında sefer yapan otobüsler ise Halkapınar yönüne gidişte,



Konak, Fevzipaşa Bulvarı, Mürselpaşa Bulvarı, Kahramanlar, Dr. Mustafa Enverbey Caddesi, Şair Eşref Bulvarı ve Halkapınar Aktarma güzergahını kullanacak.





Ring hattı oluşturulacak



Ayrıca 252 (Şair Eşref Bulvarı) ve 253 (Talatpaşa Bulvarı) hatları, çalışmalar süresince iptal edilerek, yerine 888 Numaralı hat (Alsancak – Konak) oluşturulacak. Bu ring hattı Konak Bahribaba Otobüs Durakları, Mithatpaşa Caddesi, 334/3 Sokak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, Gazi Bulvarı, Dr. Refik Saydam Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Atatürk Caddesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, 303 Sokak, Mithatpaşa Caddesi, Konak Bahribaba Otobüs Durakları güzergahını izleyecek.