İZOTAŞ'a elektrik 34 saat sonra geldi

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş.'de (İZOTAŞ), yoğun yağış nedeniyle kesilen elektrik su tahliye çalışmalarının ardından 34 saat sonra verildi.

İZOTAŞ'a elektrik 34 saat sonra geldi
14 Ocak 2019 Pazartesi 13:11

Perşembe gününden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak, İzmir Otogarı'nı da olumsuz etkiledi.

12 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında otogarın elektriğini sağlayan trafoların bulunduğu bölümü su bastı. İZOTAŞ yetkilileri, su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik akımının kesilmesine karar verdi. Belediye ve itfaiye ekiplerinin 34 saatlik çalışmaları sonucunda trafoların bulunduğu bölümdeki suyun büyük bir kısmı boşaltıldı. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (TEDAŞ) gelen yetkililerin yaptıkları incelemenin ardından, otogara sabah saat 06.00 sıralarında yeniden elektrik verildi.

Hayatın normale dönmesiyle, otobüs firmaları da elektronik ortamdan hizmet vermeye başladı. Elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olan firmalar, gaz lambası ve mumlarını tezgâhlarından kaldırdı.

Etiketler; #İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali #otogar #İZOTAŞ #elektrik #yağmur
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