İZSİAD Başkanı Küçükkurt'a 'meslekte başarı' ödülü

İzmir Güzelyalı Rotary Kulübü, geleneksel 'Meslekte Başarı Ödülü'ne, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt'u layık gördü. Başkan Küçükkurt'a ödülünü; Güzelyalı Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hazım Aydınel ile Rotary 2440'ncı Bölge Guvernorü İsmail Rodoplu birlikte takdim etti

Güzelyalı Rotary Külübü Yönetim Kurulu ile üyelerinin katıldığı törende konuşan Dönem Başkanı Aydınel, Rotary felsefesinin özünde 'topluma yardım ve hayatı iyileştirme' olduğunu vurguladı. Bu felsefe ışığında hareket eden Rotaryenlerin, arkadaşlıklarını ve mesleklerinin sağladığı imkanları topluma hizmet için kullandığını kaydeden Aydınel, Hasan Küçükkurt'un da hem kendi işletmesi BORTAR'da hem de Başkanı olduğu İZSİAD'da pek çok önemli sosyal sorumluluk projesine imza attığına dikkat çekti. Aydınel şöyle devam etti: 'Sayın Küçükkurt, meslek hayatı boyunca yaptığı başarılı çalışmalarla hem meslektaşlarına hem de topluma örnek oldu. Çalışmalarıyla meslekte yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik ediyor ve özellikle genç meslek sahiplerini yüreklendirerek onların da yararlı çalışmaları için önderlik yapıyor. Güzelyalı Rotary Kulübü olarak, kendisinin iş ve meslek onurunu, gösterdiği ışığı ve hizmet idealimizi yücelten katkısını, Meslekte Başarı Ödülü vererek takdir ediyoruz.'

Ödülünü alkışlarla alan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, 'topluma hizmet' düsturunun, kendisinin de hayat felsefesi olduğunu vurguladı. Hem BORTAR hem de İZSİAD olarak toplumun hayat standartlarını yükseltme yolunda çalışmaya devam edeceklerini belirten Küçükkurt, bu onura layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Güzelyalı Rotary Kulübü'ne teşekkür etti.



Resimaltı. Küçükkurt'a ödülünü; Rotary 2440'ncı Bölge Guvernorü İsmail Rodoplu (solda) ve Güzelyalı Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hazım Aydınel takdim etti.





