İZSU 13 yılda 2.4 milyarlık yatırım yaptı

Sürdürülebilir bir kent hedefiyle çevre projelerine büyük ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bu hedef doğrultusunda 13 yılda 2.4 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. İZSU, Avrupa standartlarında kurduğu arıtmalar, yenilebilir enerji kullanımına dönük tesis ve projeler, bilim ve teknoloji ile su kaynaklarını koruyan, atık suların doğaya dönüşünü sağlayan çalışmalarıyla asıl büyük yatırımı geleceğe yaptı

2004 - 2016 yılları arasında kentte 2.4 milyar liralık yatırım gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 13 yılda yerel yönetimlere örnek çok önemli projelere imza attı. Bunlardan en önemlisi, çe vre yerleşimlerde ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurularak Gediz, Nif, Bakırçay ve Küçük Menderes’e kirlilik akışının önüne geçilmesi oldu. Bu yerleşimlerde içme suyu ve kanal hatları baştan sona yenilenerek sağlıklı bir alt yapıya kavuşturuldu. 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salınımını yüzde 20 oranında azaltmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarına da ağırlık verdi. Yatırım ve projeleri gerçekleştirirken gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmayı birinci öncelik olarak gören İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 13 yılda 3 bin 901 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi, bin 83 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 360 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı, 238 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirdi. 12 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile bir adet çamur çürütme ve kurutma tesisi kurulurken, çevre yerleşimlerin en büyük sorunlarından biri olan susuzlukla mücadele edildi ve 297 adet kuyu açıldı. 2017 yılında İZSU bütçesinden 697 milyon liralık pay yatırımlara ayrıldı.



İZSU’nun önemli yatırımları:



Körfez’in su kalitesi, düzenli olarak alınan su numuneleri ile izlenmeye alındı.



Yüzülebilir bir Körfez için, karasallaşan alanda dip taraması yapmak ve su sirkülasyonu sağlamak üzere sirkülasyon kanalı açmak için “Büyük Körfez Projesi” başlatıldı. TCDD işbirliği ile süren projenin ÇED onayı alındı.



“Yüzülebilir Körfez” hedefiyle “Büyük Körfez Projesi” kapsamında 10 milyon liralık kazıcı-emici ve destek tipi olmak üzere 2 yeni gemi İzmir Körfezi’nde hizmet vermeye başladı.



Büyük Körfez Projesi kapsamında Karaburun, Foça, Konak ve Güzelbahçe kıyılarına “otomatik meteorolojik ölçüm istasyonları” ile deniz tabanına “akıntı ölçüm cihazları” yerleştirildi.



2000’li yıllara kadar her türlü atığın boşaltıldığı bir yer olarak kullanılan İzmir Körfezi’nde, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımlarıyla hız kazanan temizlenme süreci hızla devam ediyor. Deniz altındaki yaşamı tespit amacıyla çekilen su altı fotoğrafları, Körfez’deki çarpıcı iyileşmeyi gözler önüne seriyor.



2008 – 2016 yılları arasında günlük 186 bin kişinin evsel atığını arıtacak kapasitede Urla Yüksek Teknoloji, Urla, Bayındır, Menemen, Aliağa, Torbalı, Kemalpaşa, Seferihisar, Ayrancılar-Yazıbaşı, Özdere, Doğanbey, Yeni Foça arıtma tesisleri işletime alınarak Nif, Küçük Menderes, Gediz nehirleri ile Yarımada kirlilikten kurtuldu. Bayındır Hasköy arıtma tesisi tamamlandı. Menenemen Türkelli ve Tire arıtmaları devam ediyor.



Türkiye’nin en önemli çevre yatırımlarından biri olan Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi hizmete girdi.



Su depolarına “güneş enerjili otomatik klorlama sistemi” kuruldu.



Atık su arıtma tesislerinden çıkan çamuru güneş enerjisiyle kurutabilmek için Menderes’e yaklaşık 2 milyon liralık 'Solar Çamur Kurutma Tesisi kuruldu.





Musluklardan sağlıklı su akıyor



Manisa’daki Gördes Baraj suyunun arıtılması için 20.1 milyon liralık yatırımla Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi yapıldı. 55.9 milyon liralık yatırımla Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlanma aşamasına geldi. Böylece İZSU, iletim hatları ile birlikte Gördes Baraj suyunu kente getirmek için 91 milyon liralık yatırım yapmış oldu.



297 su kuyusu açılarak yaz aylarında çevre yerleşimlerde yaşanan su sıkıntısı büyük ölçüde giderildi.

Manisa’da, Halkapınar ve Menemen’de arsenik arıtma tesisleri kuruldu. Toplam maliyeti 15 milyon Euro’yu bulan üç tesis sayesinde İzmir’de arsenik sorunu tümüyle ortadan kaldırıldı.



Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı ve Havzası’nı korumak ve kentin akciğerlerini büyütmek için İZSU’nun başlattığı yeşil seferberliğinde yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla 1 milyon 20 bin fidana ulaşıldı.



İzmir’de iki çimento fabrikası ile protokol imzalayarak, arıtma çamurlarının çimento üretiminde ek yakıt olarak kullanılmasını sağladı. Çamur kurutma işleminde doğalgaz yerine biogazın kullanılması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çimento fabrikalarının örnek işbirliği sayesinde binlerce ton karbondioksitin atmosfere salınımı engellendi ve binlerce ağaç da doğaya kazandırıldı.



Menderes’teki arıtma tesisinde üretilen çamuru güneş enerjisiyle kurutan İZSU, hem nakliye masraflarından tasarruf etti, hem de yenilenebilir enerji kullanımıyla binlerce ton karbondioksidin atmosfere salınımını engelledi.