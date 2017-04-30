İZSU, 17 kuyu daha açacak

Küçük Menderes Havzası’daki Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz, Beydağ ile Bergama ve Seferihisar’ın mahallelerinde açılacak yeni kuyular, özellikle yaz aylarında yaşanan su problemine çözüm olacak.



Su sıkıntısı çeken çevre yerleşimlere 2004 yılından bu yana 17.1 milyon liralık yatırımla 300 sondaj kuyusu açarak can veren İZSU Genel Müdürlüğü, hem 21 ilçede hem de Bütünşehir Yasası ile sınırlarına dahil olan yeni ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz aylarında kuyulardaki yer altı su seviyeleri düşen mahallelerde yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren İZSU, 7 ilçede 17 yeni kuyu açacak.



Bergama’nın İsmailli, Bayındır’ın Havuzbaşı, Furunlu, Karahalilli, Yusuflu ve Lutuflar, Tire’nin Dereli, Somak, Yenioba, Mahmutlar ve Turgutlu, Ödemiş’in Birgi, Kiraz’ın Altınoluk, Çanakçı ve Örencik, Seferihisar’ın Çamtepe, Beydağ’ın Yukarıtepe mahalleleri, açılacak yeni kuyularla bol suya kavuşacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalar 300 günde bitirilecek.





Ödemiş’te 20 kuyu açıldı

316 kuyu, 17.1 milyon liralık yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bergama’da 3, Tire’de 4, Ödemiş ve Kiraz’da 2’şer adet kuyunun sondajının devam ettiğini belirterek, “Bayındır’da 2004 yılından bu yana 27 kuyu açtık. Yeni yatırımımızla birlikte ilçede açtığımız kuyu sayısı 32’ye çıkacak. Seferihisar’da 17 su kuyusu açmıştık. Çamtepe Mahallesi’nde bir kuyu daha açıyoruz. Sondaj kuyusu yatırımlarımıza ‘Bütünşehir Yasası’ ile sınırlarımıza bağlanan 9 ilçemize ağırlık vererek devam ediyoruz. Bu bölgelerde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla hızlı bir çalışma yaptık. Yeni ihale ile birlikte Bergama’da açtığımız kuyu sayısı 4’e, Tire’de 6’ya, Kiraz’da 10’a, Ödemiş’te de 20’ye çıkacak. İhtiyacı olan mahallelerimizde yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.İZSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana 17.1 milyon liralık yatırımla 316 kuyu açarak özellikle yaz aylarında su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerini sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturdu. Karaburun, Bergama, Dikili, Kiraz, Ödemiş, Kemalpaşa, Tire ve Urla’da 16 sondaj kuyusu açma çalışmalarını sürdüren İZSU’nun yeni kuyular açmak için yaptığı yatırım tutarı 18 milyon liraya ulaştı.