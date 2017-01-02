İZSU, 2017'ye 19 yeni yatırımla 'merhaba' dedi

Altyapı yatırımlarında rekora koşan İZSU Genel Müdürlüğü, 2017 yılına 19 yeni yatırımla girdi. İlk etap işler arasında 314 kilometrelik içme suyu, 60 kilometrelik yağmur suyu ve 7 kilometrelik kanalizasyon şebekesi yatırımı bulunuyor

2004 – 2016 yılları arasında kentte 2.4 milyar liralık yatırım gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2017 yılında da yatırım atağını sürdürecek. 2016’nın son günlerinde 314 kilometrelik içme suyu, &n bsp;60 kilometrelik yağmur suyu ve 7 kilometresi kanalizasyon şebekesi olmak üzere 19 altyapı yatırımını başlatan İZSU, 2017 yılı bütçesinde de 697 milyon liralık payı yatırımlara ayırdı.



Çeşme, Dikili ve Bayındır’a yeni şebeke



Bayındır içme suyu şebekesi yenilemesi, İZSU’nun sözleşmesini imzalayıp yapımına başladığı işler arasında önemli bir yer tutuyor. İlçenin merkez mahallelerindeki şebekeler yenileniyor. Sadıkpaşa, Hatay, Cami, Fatih, Mehmetçik, Demircilik, Hacı İbrahim, Yenice, Mithatpaşa, Hacı Beşir, Bıyıklar, Kurt, Orta, Yeni ve Çınar mahallelerinde 8 kilometresi asbest iletim hattı, 57 kilometresi içme suyu şebekesi olmak üzere toplam 65 kilometre uzunluğunda şebeke döşenecek. 6.9 milyon liralık yatırım, 2018 yılı Ocak ayında tamamlanacak.



Sözleşmesi imzalanan ve önümüzdeki günlerde başlayacak yatırımlar arasında Dikili Bahçeli, Yukarıbeylik, Salihler, Kıratlı, Kabakum-Müsellim, İslamlar ve Kızılçukur mahallelerindeki içme suyu şebekesi de var. İZSU, Dikili’deki bu mahallelere 53.6 kilometrelik içme suyu şebekesi döşeyecek.



İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak önemli yatırımlar arasında ise Çeşme birinci kademe içme suyu şebeke döşeme çalışmaları yer alıyor. İlçeye 193 kilometrelik yeni şebeke döşenecek.





5 ilçeye 60 kilometrelik yağmur suyu kanalı



Bornova Yunus Emre Mahallesi’nde, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi 6660, 6712/4, 6713, 6715, 6716, 6718 sokaklarda, Karabağlar Yunus Emre Mahallesi ile Ali Fuat Cebesoy, Barış, Sevgi mahallelerinde, Bayraklı Gümüşpala Mahallesi 1660, 7000, 7002, 7009, 7010, 7014, 7020, 7024/1 sokaklar ve Anadolu Caddesi’nde 24.2 kilometrelik yağmursuyu kanalı inşaatı devam ediyor. İZSU, Karabağlar’da Adnan Süvari, Esenyalı ve Maliyeciler mahalleleri ile Bayraklı’da Soğukkuyu Mahallesi Akın Kıvanç 1844/7, 1844/8, 1847/13, 1847/17 numaralı sokaklarda önümüzdeki günlerde çalışacak.



İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Karabağlar Yurtoğlu Mahallesi’nde, Bornova’da Doğan ve Ümit mahalleleri ile Serintepe Mahallesi Kıvanç Caddesi ve 4293, 4297, 4339, 4343, 4366 numaralı sokaklarda, Kemalpaşa’da Çınarköy, Sekiz Eylül, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Soğukpınar mahalleleri sokakları ile Buca Kuruçeşme, Buca Koop. ve Çamlıkule mahallelerinde 36 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatları başlıyor. Çiğli Esentepe Mahallesi 8809/9, 8809/32, 8809/36, 8809/38, 8809/40, 8809/41 sokaklar ve çevresi ile Menderes Tekeli Mahallesi’nde atık su hattı döşeme çalışmaları ise başladı.