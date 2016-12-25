İZSU, 30. yaşını bol etkinlikle kutlayacak

İZSU Genel Müdürlüğü, 2017 yılında 30. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. İzmirlilerin katılımıyla yıl boyunca sürecek etkinlikler arasında sergiler, konserler, turnuvalar, söyleşiler ve kongreler yer alacak

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle Türkiye’ye örnek yatırımlara imza atan İZSU Genel Müdürlüğü, 2017 yılında 30. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. İZSU, İzmirliler’in de bu kutlamalara ortak olmasını sağlamak için bir dizi etkinlik düzenleyecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Sanatı Kulübü Proje Grubu’nun “İzmir’in Suyla Gelen Kültürü” konulu fotoğraf sergisi, “Suyun İzmir’de Serüveni” kitabı ve sergisi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Müziği Oyunları Bölümü’nün “3 Mehmet’in Dansı” gösterisi, İZSU Türk Halk Müziği korosu konserleri, 6 bin fidanlık İZSU 30. Yıl Hatıra Ormanı, İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde futbol turnuvası, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 30. yıla yönelik İZSU standı ve 2017 yılı Kasım ayında Fuar İzmir’de “Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi” temalı uluslararası kongre ile Prof. Dr. Ünal Öziş’in “Ege Bölgesi’nde Tarihi Su Yapılarının Evrensel Önemi” konulu söyleş isi, planlanan etkinlikler arasında yer alıyor.



30. yıla özel logo



2017 yılında düzenlenecek bir dizi etkinlik öncesi İZSU, 30. yıla özel logo tasarım yarışması düzenledi. Tüm tasarımcılara açık olan yarışmaya 354 kişi katıldı. İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serpil Baran, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yakup Öztuna, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurumsal İletişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beril Akıncı Vural, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazlı Gürgan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Arda’dan oluşan jüri üyeleri, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek ödül kazanan eserleri belirledi. Yarışmada birincil ik ödülü Sinan Ekrem Saraç’ın oldu. İkincilik ödülünü Merve Tarayıcı, üçüncülük ödülünü Serkan Bağ, mansiyon ödülünü ise Can Demirağ aldı.



İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, İZSU’nun logosunun değişmeyeceğini, birinci olan tasarımın sadece 30. yıl için düzenlenen etkinliklerde kullanılacağını belirtti.



