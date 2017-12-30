İZSU, 6 bin fidan dikti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 30. yılı nedeniyle Ürkmez’de bir ‘hatıra ormanı’ oluşturdu; yaklaşık 6 bin çalışan için fidan dikildi

Su kaynaklarının korunması ve sağlıklı çevre için önemli yatırımlara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 30. yılına özel Ürkmez’de bir hatıra ormanı oluşturdu. Ürkmez Barajı’na yakın bir noktada 4 hektarlık alanda belirlenen alana, 5 bin 654 İZSU çalışanı için 6 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ağaçlandırma çalışmasına 60 bin lira harcayan İZSU’nun hatıra ormanında kızılçam, mavi servi, kara servi ve defne türleri yer aldı. Oluşturdukları ormanın, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak adına yürüttükleri çalışmanın devamı olduğunu söyleyen İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu, “30. yılımız anısına diktiğimiz fidanlarla, hem ülkemizdeki orman varlığının artırılması çalışmalarına destek vermek hem de tüm kurumlara örnek olmak istedik” dedi.



