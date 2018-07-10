İZSU 8 ilçede yeni su kuyuları açacak

İZSU Genel Müdürlüğü, yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan Beydağ, Urla, Karaburun, Seferihisar, Kiraz, Ödemiş, Menemen ve Aliağa ilçelerinde yeni kuyular açacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün açtığı sondaj kuyuları ile pek çok ilçede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı sorun olmaktan çıktı. 2004 yılından bu yana 20 milyon liralık yatırımla 335 sondaj kuyusu açan İZSU, çevre yerleşimlerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında kuyulardaki yeraltı su seviyeleri düşen mahallelerde yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için çalışan İZSU, Beydağ, Urla, Karaburun, Seferihisar, Kiraz, Ödemiş, Menemen ve Aliağa ilçelerinde 31 kuyu daha açıyor.

Beydağ’da Karaoba ve Kurudere, Urla’da Barboros, Karaburun’da Saip, Yayla ve Mordoğan, Seferihisar’da Gödence, Ödemiş’te Başova, Yeniköy, Yusufdere, Sekiköy, Köseler, Yenice, Birgi, Ocaklı, Kemenler, Demircili, Demirli, Kızılcaavlu, Üzümlü ve Veliler, Kiraz’da Kaleköy, Mavidere, Karaburç, Ören ve Suludere, Menemen’de Göktepe, Yanık, Çaltı ve Doğa ile Aliağa’da Çoraklar mahalleleri, yeni açılacak kuyular ile ilave suya kavuşmuş olacak. Yeni kuyuların bir bölümü 2018 yılı sonunda bir bölümü ise 2019 yılının başında devreye alınmış olacak.