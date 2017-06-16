İZSU'dan 12 milyon TL'lik yatırım daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen, Aliağa ve Foça ilçelerinde eskiyen ve kaçaklara neden olan eski şebekeleri yenileyecek, Menderes, Selçuk ve Torbalı’da su sıkıntısı çeken bölgelere de yeni açtığı kuyulardan su götürecek. 105 kilometre içme suyu şebekesi, branşman ve isale hattından oluşan imalatların maliyeti 12 milyon TL'yi bulacak

Tüm ilçelerde su ve kanal alt yapı yatırımlarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen, Aliağa ve Foça’nın mahallelerinde eskiyen, sık sık arıza yapan ve kaçaklara neden olan şebeke ve ev hatlarını da yenileyecek. Özellikle yaz aylarında susuzluk çeken Menderes, Selçuk ve Torbalı’daki köylere ise yeni açılan kuyulardan şebekeye su vermek için isale hattı döşenecek. 105 kilometre içme suyu şebekesi, branşman ve isale hattından oluşan imalatlar 11.8 milyon liraya mal olacak.





6 yerleşim yeri bol suya kavuşuyor

Çalışmalar Foça’dan başladı

Birer adet kuyuları bulunan ve kuyularda sıkıntı olduğunda su kesintisi yaşayan Menderes’in Karakuyu ve Çakaltepe bölgelerine, İZSU'nun Çileme’de açtığı 3 kuyudan su iletilecek. Bunun için 5 kilometre uzunluğunda isale hattı yapılacak. Yine Oğlananası ile Bulgurca arasına 2.5 kilometre uzunluğunda isale hattı yapılacak ve Bulgurca’ya Oğlanası kuyularından su aktarılarak ilave su kaynağı yaratılmış olacak. Çatalca’da açılan yeni kuyudan Kuyucak’a su iletmek için 5 kilometrelik isale hattı döşenecek. Menderes ilçe merkezi ve mahallelerinde yeni yerleşim yerlerine içme suyu ve branşman hattı döşenecek. Selçuk Belevi Mahallesi’ndeki kuyular ile depo arasında bulunan ve sık sık arıza yapan 2.5 kilometrelik asbest boru hattı ve Torbalı’da Kuşçuburun Mahallesi’ndeki kuyular ile depo arasındaki 1.5 kilometrelik isale hattı yenilenecek. Torbalı’da yeni yerleşim alanlarına içme suyu şebekesi ve branşman hattı döşenecek. Yeni başlayan çalışmalar 2018 yılı sonunda tamamlanacak.Menemen’de Hatundere Mahallesi’nin şebekesi ve branşman hatları baştan sona yenilenecek. Villakent Mahallesi’nde de eskiyen şebekelerin bir bölümünde yeni imalat çalışması yapılacak. Aliağa’da Aşağı Şakran Mahallesi’nin tüm şebekeleri yenilenecek. Hacıömerli Mahallesi’nde bir kısmı iletim hattı olmak üzere 1.5 kilometre içme suyu şebekesi döşenecek. Şakran Mahallesi’nin üst kısımlarında da içme suyu şebekeleri yenilenecek. İZSU, çalışmalara başladığı Foça Doğalkent Sitesi’nin dışında, Yenibağarası’ndaki yeni yerleşim yerleri ile Foça bölgesinde ihtiyacı olan mahallelere de içme suyu şebekesi götürecek. İmalat çalışmaları bir yıl içinde tamamlanacak.