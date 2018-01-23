İZSU'dan 25.2 milyon TL'lik yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında sürdürdüğü kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme, bakım ve onarım çalışmalarına Menemen, Aliağa, Foça, Seferihisar, Urla, Selçuk, Menderes ve Torbalı ilçelerini de dahil etti. 8 ilçedeki çalışmalar için 25.2 milyon liralık yatırım başlatıldı

2004-2017 yılları arasında yerel yönetimlere örnek pek çok önemli projeye imza atarak 2.8 milyar liralık yatırım gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yeni yılda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü, son olarak Menemen, Aliağa, Foça, Seferihisar, Urla, Selçuk, Menderes ve Torbalı ilçelerini kapsayan bir çalışma başlatarak bu yerleşimlerin kanal ve yağmur suyu hattı ihtiyacına cevap vermek için harekete geçti.



25.2 milyon liralık yatırımla 8 ilçede 72 kilometrelik kanal ve 18 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatını içeren çalışmalar kapsamında, kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere yeni kanal şebekesi döşenirken, özelliğini yitiren ve sık sık arıza yapan kanal hatları da yenilenecek. Yağışlı havalarda ana cadde güzergahlarında sorun yaşanan noktalara delikli saçtan ızgaralı yağmur suyu hatları yapılacak. Yeni abone talepleri olan yeni binalar için de bina kolu bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek.



Selçuk, Menderes ve Torbalı bölgesinde imalatlarına hız veren ekipler, çalışmalarını bir yıl içinde bitirecek. Menemen, Aliağa ve Foça bölgelerindeki çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak ve 2019 yılı Ocak ayında tamamlanacak. Seferihisar ve Urla bölgelerindeki çalışmalar ise 15 ay sonra bitecek.





