İZSU'dan Çeşmelilere önemli duyuru

Şebekedeki kayıp ve kaçaklarının ciddi boyutlarda olduğu Çeşme’de özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU’nun 3 etaplık tarihi yatırımı ile çözülüyor

44.1 milyon liralık yatırımla sürdürülen 1. Etap çalışmalar, 143 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 50 kilometre uzunluğunda iletim hattını içeriyor. İZSU ekipleri, bu kapsamda Ildırı kaynaklarından gelen suyun Çeşme’ye aktarılmasını sağlayan ve çürüdüğü için sık sık arızalanan 17 kilometrelik iletim hattı ile terfi istasyonu tamamlandı. Yeni içme suyu isale hattını devreye alınabilmesi için Ildırı kuyul arının devre dışı bırakılmasının zorunluğu olduğunu bildiren İZSU yetkilileri, çalışmalar süresince Vali Kutlu Aktaş Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin tam kapasite su üreterek ilçeye su verilmesinin sağlanacağının altını çizerek şu uyarıyı yaptı: 28 Mayıs Pazartesi saat 08.00 ile 31 Mayıs Perşembe saat 08.00 arasındaki yoğun kullanım sürecinde, Çeşme'nin bazı bölgelerinde şebekede basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Bu nedenle, bölgede oturan yurttaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması ve sulama amaçlı kullanımlardan kaçınması önem taşımaktadır.