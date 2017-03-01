İZSU'dan Gültepe'ye sel yatırımı

İZSU , uzun yıllar devam eden plansız gelişme nedeniyle doğal dere yataklarının yola dönüştüğü ve düşük kotta olduğu için yoğun yağışlarda sel tehdidi yaşayan Gültepe bölgesine tarihi bir yatırım gerçekleştiriyor. Yağmur sularını ayrı bir hatla Meles’e ulaştıracak 26 milyon liralık yatırımın yüzde 70’i tamamlandı.

Dere yatakları yol olmuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gültepe bölgesindeki Çınartepe, Atamer, Anadolu, Trakya, Murat, Çamkule, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim, Boğaziçi, Mersinli, Halkapınar ve Umurbey mahallelerini kapsayan 400 hektarlık bölgede yaşanan yağmur suyu sorununu çözmek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. 26 milyon liralık yatırımla 19 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 11 kilometrelik atık su şebekesi imalatını kapsayan çalışmaların yüzde 70’i tamamlandı. Gıda Çarşısı, Boğaziçi Caddesi ile Adem Yavuz Caddesi’nin Toros Caddesi ile 2614 Sokak köşesi arasındaki imalatlar tamamlandı. Piri Reis Caddesi’nin 200 metrelik bölümü ile Çankaya Caddesi köşesinden 2475 Sokak köşesine kadar olan bölümde de çalışmalar bitirildi. İmalatların tamamlandığı bölümlerde, yağmur sularının Meles Deresi’nin bulunduğu bölgede yapılan 5 adet 1 metre 40 santim çapındaki borulardan oluşan kolektör hattına aktarılması sağlandı. Daha önceki yıllarda özellikle aşırı yağışlarda dere yatağına dönüşen Gıda Çarşısı ve Boğaziçi Caddesi, döşenen yağmur suyu hatları sayesinde sorun yaşamadı.İZSU ekipleri, Piri Reis ve Adem Yavuz Caddesi’nde imalatlarını sürdürüyor. Sırada Adem Yavuz Caddesi 2475 Sokak köşesi ile 691 Sokak arası, Çankaya Caddesi ile Samsun Caddesi arası, Dicle ve Güneş caddeleri var. Bugüne kadar 6 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 7 kilometrelik atık su kanalı imalatı tamamlandı.Yağmur suyu hattı döşeyip sisteme aldıkları caddelerde, geçtiğimiz aylarda yağan yoğun yağışlara rağmen taşkın sorunu yaşamadığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri verdi:“Oluşturduğumuz yeni yağmur suyu hattı ile saniyede 21 metreküp yağmur suyunu Gıda Çarşısı’nın olduğu bölgeden geçerek 5 adet 1.4 metre çapındaki borularla Meles Deresi’ne aktarabileceğiz. Bölgede plansız gelişme nedeniyle doğal dere yatakları yola dönüşmüş. Özellikle aşırı yağışlarda Boğaziçi, Çankaya, Adem Yavuz ve Samsun gibi önemli 4 cadde, havzanın en düşük kotunda olduğu için dere yatağına dönüşüyor. Havzada yağmur yağdığı zaman toplanan sular bu caddelerden akışa geçerek Gaziler Caddesi ve özellikle Gıda Çarşısı’na yayılıyor. Bu yatırım ile sele dönüşen yağmur sularını kontrol altına alarak Meles Deresi’ne ulaş tırıyoruz. İmalatlar tamamlandıkça yağmur suyu hatlarını devreye alıyoruz. Bizim çalışma yaptığımız noktalarda diğer alt yapı kuruluşlarının da hat yenileme çalışmaları oluyor. Bu çalışmalar da tamamlanır tamamlanmaz asfalt atıyoruz. Gültepe bölgesinde yürüttüğümüz bu önemli yatırım yaz aylarında tamamlanacak.”