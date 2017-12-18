İZSU'dan Kemalpaşa’ya 3.8 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, düşük kotta bulunan ve yağışlarda sıkıntıyı yaşayan Kemalpaşa’nın 5 mahallesine 8.4 kilometrelik yağmur suyu hattı döşüyor. Kanal suları ile yağmur sularını ayrı hatlarda toplayacak çalışmalar Şubat'ta tamamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl çevre yerleşimler de dahil pek çok bölgede çalışan İZSU, Kemalpaşa’nın Çınarköy, Sekizeylül, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Soğukpınar mahallelerindeki yağmur suyu hatlarının yüzde 70’ini tamamladı. Stat ile İzmir caddelerindeki imalatlar bitirilirken, 8 Eylül Mahallesi’ndeki çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında 5 mahalleye 8.4 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 500 metrelik atık su kanalı döşenmiş olacak. Şubat ayında tamamlanacak yatırımın bedeli 3.8 milyon liraya mal olacak.







