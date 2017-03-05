İZSU'dan o ilçelere 64.8 milyon TL daha yatırım

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Yarımada’daki Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, Çeşme ve Karaburun ilçelerine 136.6 milyon liralık yatırım gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, şimdi bu 5 ilçede 64.8 milyon liralık içme suyu ve kanal yatırımı daha yapıyor.

Yarımada’da Neler Yapıldı? Neler yapılıyor?

Yarımada'nın kalkınması için hazırlanan stratejik plan doğrultusunda 130'a yakın projeyle çalışmalara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, Çeşme ve Karaburun ilçelerinin yer aldığı bu eşsiz coğrafyayı koruyarak yaşatmak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak amacıyla önemli alt yapı yatırımları gerçekleştirdi. İZSU Genel Müdürlüğü’nün önce Gülbahçe, Urla ve Seferihisar, ardından Bütünşehir Yasası ile sorumluluk sınırlarına dahil olan Çeşme ve Karaburun’daki yatırımları 136.6 milyon liraya ulaştı.Seferihisar ve Urla’nın denizi, kurulan arıtma tesisleri ile korunurken, su sıkıntısı sona erdi; eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu şebekeleri değiştirildi. Mordoğan’da ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurmaya hazırlanan İZSU, bu şirin tatil beldesinin eskiyen şebekelerini de yenilemek için 20.7 milyon liralık yatırım başlattı. Çeşme’nin özellikle yaz aylarında artan su sorununu çözebilmek amacıyla acil eylem planı hayata geçirildi. Eski şebekeler nedeniyle kaçakların ve su kesintilerinin yoğun yaşandığı ilçede ilk etapta 37.4 milyon liralık şebeke yenileme çalışmaları başladı. Başta içme suyu, kanal, yağmur suyu ve dere ıslahı olmak üzere, 5 ilçede devam eden yatırımların tutarı ise 64.8 milyon liraya ulaştı.Güzelbahçe: İZSU Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe’de 2004 – 2016 yılları arasında 62.5 kilometre uzunluğunda içme suyu, 23 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi döşedi. 2 adet su kuyusu açtı. Şimdi de dere kenarlarına 3 kilometrelik korkuluk yapılıyor.Seferihisar: İlçenin içme suyu alt yapısı büyük ölçüde yenilendi. Evsel atıkların arıtılarak çevreye zarar vermeden toplanması için Seferihisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi. Ayrıca Doğanbey, Payamlı, Ürkmez bölgesinin evsel atık sularını arıtmak için 2012 yılında Doğanbey İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete alındı. 234 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi, 30 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi döşendi. 7 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirildi. 15 su kuyusu açılarak su sıkıntısı çeken bölgeler sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturuldu. Son olarak 1.9 milyon liralık yatırımla Turgut, İhsaniye, Çamtepe, Beyler, Gölcük, Gödence köylerine 20 k ilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşeniyor ve bir adet depo yapılıyor. Ayrıca dere kenarlarına da yaklaşık 2 kilometrelik korkuluk imalatı sürüyor. Sığacık, Camikebir, Tepecik, Hıdırlık, Çolak İbrahim Bey mahallelerinde ise yaklaşık 13 kilometrelik atık su imalatı yapılacak.Çeşme: 2014 yılında “Bütünşehir Yasası” ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bağlanan Çeşme’de öncelikli olarak yaz aylarında artan su sıkıntısını çözmek amacıyla çalışmalar yürütüldü. Arızaya neden olan toplam 37 kilometre uzunluğundaki eski su ve kanal hatlarını yeniledi. Ayrıca Germiyan bölgesinde 3 yeni su kuyusu açıldı. Ildırı’daki 8 kuyu ile Vali Kutlu Aktaş Barajı’ndan gelen suların toplandığı ana depo arasında eskiyen ve su kaçakları yaşanan 13 kilometrelik çelik iletim hattındaki kaçaklar “dinleme yöntemiyle” tespit edildi ve arızalar giderildi. Alınan önlemlerle ilçede kısa süreli arız alar dışında su kesintisi yaşanmadı. Bu arada 712 kilometrelik içme suyu ile 86 kilometrelik iletim hattını kapsayan yeni yatırımın startı verildi. Çeşme Reisdere bölgesinde dere kenarına korkuluk, Üniversite Mahallesi’nde kanal suları için terfi hattı yapılıyor. İlk etapta Ildırı, Germiyan, Şifne ve Reisdere mahallelerinden başlayacak imalat çalışmaları 37.4 milyon liraya mal olacak; 153 kilometre içme suyu şebekesi ile 39 kilometre uzunluğunda iletim hattı döşenecek. Çalışmalar 720 günde tamamlanacak. Ildırı kaynaklarından gelen suyun Çeşme’ye aktarılmasını sağlayan ve çürüdüğü için sık sık arızalanan 17 kilometrelik iletim hattı da bu çalışmalar kapsamında yenilenecek. Ildırı ile Çeşme İstanbul Dep o arasındaki iletim hattının yenilenmesi ile Çeşme’de su kayıplarında önemli oranda azalma olacak ve ilçeye daha fazla su aktarılmış olacak. Ayrıca Germiyan bölgesinde açılan kuyular da devreye alınarak ilçeye ilave su kaynağı sağlanmış olacak.Karaburun: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına 2014 yılında giren Karaburun’da ise öncelikli olarak Mordoğan Mahallesi’nin evsel atık su sorunu çözüldü. 1 milyon 796 bin liralık yatırımla 8 kilometre uzunluğunda atık su şebekesi döşendi. Şimdi Mordoğan’ın içme suyu şebekesi baştan sona yenileniyor. 142 kilometrelik içme suyu şebekesi ile bir adet su sondaj kuyusunu içeren çalışmaların maliyeti ise 20 milyon 830 bin lira. Mordoğan’a arıtma tesisi kazandırmak amacıyla da çalışmalar sürüyor.Urla: 2009 yılında Urla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete alınarak evsel atıkların bertarafı sağlandı. 560 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi, 63.4 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi döşendi. 12 su kuyusu açılarak özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı sona erdirildi. Halen Kuşçular Köyü’nde 38.5 kilometrelik içme suyu şebekesi döşeniyor. 1 adet de 200 metreküplük su deposu yapılıyor. Urla Elvan Sokak’ta korkuluk yapımı ile bir adet su kuyusu açılması için çalışmalar devam ediyor. Tabaklar Deresi yan kollarının ıslahı yapılacak, ilçe merkezi ile Atatürk, Kalabak, Zeytinalanı 4105, 4130, 4111 sokaklar, Mustafa Kemal Caddesi ve Muammer Aksoy Bulvarı’nda 14 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 1.8 kilometrelik atık su hattı döşenecek.